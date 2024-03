Goriškovo lepotico bo sanjal še nekaj časa

S skoki se je ukvarjal štiri leta v osnovni šoli. Zgodba se je končala, ko je nerodno padel in si poškodoval koleno. Nekaj časa je nosil opornico, kot pravi, pa je s tem izgubil ravno toliko časa, da so se vrstniki rahlo odlepili. "Ko sem se vrnil, so bili moji skoki katastrofalni, nisem imel več enakih občutkov," priznava. Zadnji žebelj v krsto slovesa od skokov je nato zabila še puberteta: "Prijatelji, dekleta, prve zabave v diskoteki," se smeji.

Čez nekaj mesecev je praznoval 40. rojstni dan in zaželel si je, da bi do takrat uspel skočiti 40 metrov. Mandl mu je mirno odgovoril, da se mu zdi to povsem izvedljivo, magična meja zanj pa bi bila lahko nekoč celo 80 metrov.

Ko so se stvari leta 2022 vendarle vrnile v običajne tirnice, pa je na finalu svetovnega pokala v Planici srečal Žigo Mandla , nekdanjega skakalca, ki pri Iliriji zdaj piše trenersko zgodbo. Dogovorila sta se, da se čez nekaj dni sestaneta na večerji. "Tam sem mu povedal, kolikokrat sanjam, da skačem. Vprašal sem ga, ali meni, da bi lahko še kdaj v življenju skočil tudi v resnici. Pogledal me je in suvereno odgovoril samo kratko z ja," se spominja Prestor.

Še en mejnik v njegovem skakalnem svetu je bil klic nekdanjega slovenskega skakalnega asa Primoža Ulage , ki ga je poklical leta 2019: "Dejal mi je, da me spremlja poslovno in vidi, da sem uspešen, zato me je vprašal, ali bi prišel v skakalni klub Ilirija, da bi dvignili stvari na višjo raven," se spominja znani ljubljanski gostinec in organizator dogodkov. Dobil je status podpredsednika kluba, toda v načrte je kmalu posegla epidemija covida-19.

Sledila sta dva meseca treningov ter poskusi na 40-, 60- in 80-metrski skakalnici. Ko so mu v okviru kluba za rojstni dan, 2. avgusta, priredili tekmo v Planici, je postavil svoj osebni rekord. "Šalili smo se, da bom živel toliko let, kolikor bom skočil," pravi. Ta dan je preskočil 91 metrov.

"Ne zanimajo me toliko cilji kot ta pot, koliko napredka lahko naredi. V osnovi je on želel samo skočiti 40 metrov za rojstni dan, ampak ker je izredno dobro koordiniran, je bil ta napredek res enormen. Pomaga mu to, da je do sedmega razreda skakal, zato ima osnove od prej. Ko sva se maja 2022 lotila prvega treninga, vožnje po hrbtišču skakalnice, je takoj osvojil to, kar mladi tekmovalci pri 15 ali 16 letih ne znajo. Res je zelo hitro napredoval, sprva v Mostecu na 40-metrski skakalnici, nato v Planici na 60- in 80-metrski. Po treh mesecih je skočil na 120-metrski skakalnici. Sprva sva na priprave hodila sama, običajno v Planico ob koncu tedna. Že leto in pol zdaj vsak teden v klubu trenira s starejšimi selekcijami, z mladinci in člani, starimi od 16 do 27 let, med katerimi so tudi člani slovenske skakalne B reprezentance," Prestorjevo pot opisuje Mandl.

"Normalno trenira v procesu, kar se tiče skokov. To pomeni tri do pet enot skakalnega treninga na teden, torej enako, kot trenirajo fantje, ki hodijo na domača in mednarodna tekmovanja," pojasnjuje njegov trener Žiga Mandl.

"Želi pa si biti še nekoliko bolj agresiven," dodaja. "Njegovi skoki so videti zelo podobni skokom pravih smučarjev skakalcev, ki jih spremljamo na televiziji, le da se to dogaja nekaj naletov višje in z nekoliko več hitrosti," opisuje.

Pred natančno letom dni pa se je ravno odpravljal na trening v Planico, ko mu je prijatelj Matic Gorišek sporočil, da je umrl dedek. "Ko sem se ogreval, sem pogledal znamenito letalnico bratov Gorišek in si dejal, da moram iti enkrat tukaj čez," opisuje trenutek spoznanja. " Janez Gorišek je nekoč upal, da bo tudi Matic postal skakalec, in vem, da bi Matic dal vse, da bi se lahko spustil po njej. Zato sem si dejal, da se lahko pa vsaj jaz potrudim in to storim tako za Matica kot za dedka, " pravi Prestor. Skakalne sanje so tako dobile krila, zaželel si je poleteti.

"Ampak ne želim se le odriniti z doskočišča in pristati na 'puklu', da bi pač naredil kljukico na seznamu. Želim si, da mi trener reče, da sem pripravljen, da lahko res poletim," poudarja. "Žiga pravi, da bi lahko realno skočil 150 ali 160 metrov, kar pomeni, da si moram za cilj postaviti 170 metrov. Želja pa bo seveda vedno dvestotica," poudarja. "Zanjo pa bi seveda potreboval še nekaj let več treninga in nekaj kilogramov manj," v smehu doda.

Skoki za izbrane ...

Smučarski skoki so izrazito tekmovalna disciplina, pravi Mandl. "Zavira se rekreacija, razen z določenimi veteranskimi tekmovanji, kjer se nekdanji skakalci podružijo enkrat ali dvakrat na leto. Ljudi, ki bi želeli skakati, je veliko. Ali pa vsaj takih, ki bi želeli imeti nek stik s skakalnico, da bi videli, kako je to doživeti. Na drugi strani pa imamo zadržek, kjer si velika večina starejših, recimo temu bolj konzervativnih ljudi, ki so vpeti v smučaske skoke, te želi ohraniti kot profesionalne, in menijo, da tega ne moremo početi rekreativno. Prepričani so, da bodo ljudje zato bolj cenili smučarske skoke kot šport, ker je to nekaj posebnega, kar ne more vsak," Mandl pojasnjuje, kako so mnenja glede rekreativnega skakanja deljena.

"Mora pa biti to strokovno vodeno, ljudje morajo biti pravilno usmerjeni, da se ne prehiteva, da se spremlja, če kakšna stvar morda ne gre. Da se skakalca pravočasno ustavi in to popravi," jasno poudarja.

... ali skoki za vse

Mlajša generacija pa se zavzema za to, da bi skoke bolj približali običajnim ljudem. Na plastiki je sicer varnejše leteti kot na snegu, zato so lani v Mostecu pripravili Flight fest. Na skakalno opremo so dali alpske smučarske čevlje, in po le nekajurnih treningih so lahko na 25-, 40- in 60-metrski skakalnici brez težav skočili neprofesionalci, čisto običajni ljubitelji športa in skokov. "S tem smo jim s tem dali občutek, da doživijo svet skokov, to višino in hitrost, da vidijo, kako posebni so skakalci," pravi Mandl.