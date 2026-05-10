Slovenija

Goriva v torek po napovedih cenejša

Ljubljana, 10. 05. 2026 10.09 pred dvema minutama 1 min branja 1

Avtor:
Ne.M. STA
Pomanjkanje zalog goriva na Petrolu

Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih Financ v torek znižale. Po njihovi oceni se bo bencin pocenil za približno osem centov na okoli 1,60 evra na liter, dizelsko gorivo pa med pet do osem centov na okoli 1,67 evra na liter. Za pet do osem centov na približno 1,32 evra na liter naj bi se pocenilo tudi kurilno olje.

Pričakovanja o skorajšnjem umirjanju vojne na Bližnjem vzhodu so v minulem tednu znižala cene nafte, medtem ko evro proti dolarju ni dovolj zanihal, da bi pomembneje vplival na izračune reguliranih cen goriv, so izpostavili na Financah.

FOTO: Bobo

Po njihovih ocenah to odpira prostor za pocenitev goriv, vendar zaradi visoke nihajnosti na trgu napoved ostaja manj zanesljiva.

Trenutno je treba na servisih zunaj avtocest in hitrih cest za 95-oktanski bencin odšteti 1,683 evra, za dizelsko gorivo 1,734 evra in za kurilno olje 1,380 evra za liter. Cene veljajo do vključno ponedeljka.

gorivo cene bencin dizel

KOMENTARJI1

Blokiran 3 dni
10. 05. 2026 10.17
Janezov vpliv ze deluje
