'Gorivo' za nogometaše po zgodovinski tekmi: kebabi Lukasa Podolskega

Slovenski nogometaši so si na tekmi z Anglijo priigrali zgodovinsko uvrstitev v izločilne boje evropskega prvenstva. Po tekmi pa so se slovenski nogometaši in reprezentančno osebje okrepčali s kebabi, ki jih je za svoj 31. rojstni dan, ki ga je praznoval v petek, svoji ekipi privoščil Erik Janža. In to ne katere koli kebabe – večerjali so namreč mesne pripravke iz verige Mangal Doner, ki je v lastni nemškega nogometaša Lukasa Podolskega.