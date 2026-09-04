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Slovenija

Opozorila pred podražitvami energentov: 'Brez kmeta in prevoznika ni življenja'

Ljubljana, 04. 09. 2026 06.00 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Obdelovanje zemlje

Cene goriv znova podirajo rekorde. V Nemčiji je bencin dosegel najvišjo raven po letu 2022, visoke cene pa že nekaj časa občutijo tudi pri nas, še posebej prevozniki in kmetje. Prav njim želi zdaj država pomagati z interventnim zakonom, ki predvideva subvencije za gorivo v prometu in kmetijstvu ter za energijsko učinkovite pnevmatike. Kolikšna bi lahko bila pomoč, kdo bi bil do nje upravičen in koliko bi ukrep stal državno blagajno?

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Kot je pojasnil ekonomist Matej Lahovnik v oddaji 24UR Zvečer, se bomo v Sloveniji težko izognili podražitvam na naftnih trgih. "Zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu in izjav predsednika Trumpa ter iranske revolucionarne garde je bilo na naftnih trgih ta teden zelo burno. Cena nafte brent je dosegla skoraj 100 dolarjev za sodček, trenutno je pri okoli 96 dolarjih," je poudaril.

Peter Pišek, izvršilni podpredsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, je v oddaji poudaril, da je interventni zakon dober prvi korak za pomoč avtoprevoznikom in kmetom. "A prevozniki teh stroškov ne moremo več sami nositi. Ne gre le za zadnje podražitve goriva, naš sektor je bil v zadnjem letu deležen vse večjih obremenitev. Stroški dela so se močno povečali, zato smo v prevozniškem sektorju prišli do točke, ko imamo občutek, da smo predvsem pobiralci davkov za državo in vse manj tisti, ki dejansko opravljamo svojo osnovno dejavnost."

Lahovnik ocenjuje, da je pomoč kmetom smiselna, saj jih poleg višjih cen goriv prizadene tudi suša. Ob tem opozarja, da bo predvidenih osem milijonov evrov po njegovem mnenju premalo. "Pomoč bi morala biti izdatnejša in zelo ciljno usmerjena na pridelovalce," je poudaril.

Več pomislekov ima glede financiranja pomoči prevoznikom iz sredstev Borzena. Ta so namreč namenjena zelenemu prehodu in energetskemu prestrukturiranju. "Da bi zdaj prav ta denar namenjali za subvencije prevoznikom za fosilna goriva, se mi zdi precej problematično," je dejal in dodal, da bi lahko imela vlada pri takšni shemi težave tudi pri pridobivanju soglasja v Bruslju.

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Pišek medtem verjame, da je vlada preverila, kakšne možnosti ima. Poudaril je, da je pomoč nujna tudi za prevozniški sektor, ki ga je označil za hrbtenico slovenskega gospodarstva.

"Brez kmeta ni življenja, moramo pa se vsi zavedati, da je transport hrbtenica slovenskega gospodarstva," je dejal. Ob tem je spomnil, da so prevozniki ključni za oskrbo trgovin, lekarn, bolnišnic in drugih ustanov. Opozoril je, da je sektor že zdaj pod velikim pritiskom zaradi visokih stroškov, davkov in pomanjkanja voznikov. "Brez prevoznika ni rešitve," je poudaril.

Celoten pogovor si lahko ogledate v priloženem videoposnetku.

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