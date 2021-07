Kam, ko svojci 'izgorijo', oseba pa ogroža svoje življenje? Makov svet za ljudi z demenco

Idilični Gornji Grad, od Ljubljane in Celja oddaljen kakšnih 50 kilometrov, je gručasto naselje v gornjem delu Zgornje Savinjske doline med planoto Menina planina na jugu in Rogačevo skupino na severu. Kraj, ki je še posebej znan po katedrali Sv. Mohorja in Fortunata, ta je po prostornini največja katedrala v Sloveniji, je poln zelenja, obdajajo ga bujni gozdovi. In v tem okolju zdaj domuje Makov svet.

"Včasih kdo vpraša, zakaj takšen center v Gornjem Gradu. Po eni strani je tukaj lažje najti kadre, menjavanje zaposlenih ni tako intenzivno kot denimo v Ljubljani. Poleg tega gre za edinstven objekt v smislu kvadrature, zato ga ni mogoče postaviti kamor koli. Se pa tudi objekt, kjer vse gravitira v notranjost, kjer so središče zelene površine, odlično vklaplja v to zeleno okolje," nam ob obisku Makovega sveta pojasni Miha Kranjc, direktor iz Deosa.

(Makov) svet, kjer je v središču narava, cilj ambienta pa je zmanjšati nelagodne občutke

Nov center je povezan z okoli dve desetletji starim gornjegrajskim domom za starejše. Pritlični objekt obsega 2300 kvadratnih metrov, od tega 1300 kvadratnih metrov zelenih površin. "Gre za varovani oddelek, kar pomeni, da je vstopanje in izstopanje iz objekta omejeno, vseeno pa smo skušali ustvariti prostor, kjer starejši ne bi imeli občutka zaprtosti. V središču sta tako terapevtska vrtova za osebe z demenco, pa tudi skupni prostori in senzorna soba, kjer bo mogoče izvajati prilagojene delavnice," razlaga Kranjc.

Teorij, kako oblikovati prostor za osebe z demenco, je ogromno, faktorjev, ki vplivajo na njihovo dobro počutje, še več. "V načrtovanje objekta smo vključili tako naše kot zunanje strokovnjake, pa tudi svetovalce z raznih področij, kot so zdravstvo, fizioterapija, delovna terapija … Celovito smo pogledali na problematiko, preverili smo strokovne smernice, poglobili smo se v to, kaj na tem področju obstaja v svetu ter na koncu sestavili nek celovito zasnovan prostor, katerega vsi elementi so namenjeni temu, da se zmanjša negativne ter vzpodbuja pozitivne občutke. Skušamo torej omejiti občutke zmedenosti in vznemirjenosti – predvsem z obliko stavbe, ki s svojo zasnovo omogoča enostavno orientacijo, pa tudi z izborom materialov, barv, vonjav, tudi rastlin v vrtu, ker je kombinacija z zimzelenimi rastlinami, kar omogoča dejavnost na prostem v različnih letnih časih. Po terapevtskem vrtu vodijo krožne poti, ki so pokrite z mehkim in nedrsečim materialom, kar zmanjšuje posledice morebitnih padcev," pravi Kranjc. Tudi izbor imena ni naključen – v starem Egiptu je bil mak simbol mladosti, v perzijski kulturi simbol sreče, veselja, cilj pa je, da bi center postal simbol veselja ter kakovostnega bivanja za osebe z demenco.

Objekt je namenjen bivanju 48 osebam, razdeljen je na štiri gospodinjske enote s po 12 stanovalci, ki bivajo v eno- ali dvoposteljnih sobah. Iz vseh prostorov je omogočen dostop na vrt. Investitorji so za objekt namenili več kot pet milijonov evrov, gre pa za kombinacijo lastnih sredstev in kredita.

Gradnjo takšnih objektov natančno določajo pravilniki: "Najprej je treba upoštevati pravilnik, šele nato lahko tem okvirjem dodate specifične prilagoditve za osebe z demenco," pravi Kranjc, medtem ko hodimo po hodnikih, katerih širina je prav tako predpisana.

Ob vratih sob so izpisana imena stanovalcev, pri nekaterih so dodani tudi simboli, saj osebe v kasnejših stadijih bolezni morda več ne prepoznajo črk, prepoznajo pa stanovalca po njegovi specifični priljubljeni aktivnosti – denimo igranju šaha – in se tako tudi same lažje orientirajo. Specifičnim potrebam je med drugim prilagojena tudi razsvetljava, ki se sama prilagaja gibanju in naravni svetlobi, kar pomeni nekaj dodatne varnosti za stanovalce.

"Gospodinjske enote", ki so nekakšno središče skupin, so opremljene s kuhinjo, ki se, ko je aktivnosti konec, zaradi varnosti zapre. "Se pa pojem gospodinjska enota včasih napačno interpretira. Ti kotički so namenjeni temu, da na oddelku zadiši po kavi ali kakšnem pecivu, da se dogaja. Obroki pa seveda pridejo iz kuhinje, kjer je hrana seveda pripravljena po vseh zahtevanih standardih," doda Kranjc.

Čeprav so potrebe po tovrstnih kapacitetah velike, pa bo Makov svet – tudi zaradi specifičnih prostorskih zahtev, ki jih terja takšna gradnja, zaenkrat ostal edini tovrsten objekt: "Bomo pa letos dobili gradbeno dovoljenje za Dom starejših v Kopru, za katerega smo že pridobili koncesijo, in bo zgrajen do konca leta 2022. Tudi tam bomo imeli posebno enoto za osebe z demenco, čeprav bo objekt drugačen in ne bo namenjen izključno uporabnikom z demenco. Vseeno bomo uporabili nekaj konceptov tega doma, med drugim dostop do zelenih površin," dodaja Kranjc.