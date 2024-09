Gorska reševalna služba rešila jelenčka, ki se je zapletel v ograjo

Ob današnjem klicu na pomoč nekaj čez poldan nas je še posebej zaskrbelo. Na drugi strani so nam namreč naključni mimoidoči povedali, da se je jelenček zapletel v ograjo in se sam ni mogel rešiti, so šaljiv zapis začeli slovenski gorski reševalci. "Kasneje se je izkazalo, da je bil član posebne Božičkove enote in je pred prihajajočimi prazniki opravljal redni dnevni trening okrog sveta. Med vajo nizkega preleta severnih pobočij se mu je v blagem desnem zavoju zataknilo in je strmoglavil v nič hudega slutečo ograjo. Seveda smo mu, v strahu da Božičkove sani decembra ne bi mogle poleteti, nemudoma odhiteli na pomoč," so hudomušno zapisali na svoj Instagramov profil, na katerem so opozorili, da je to seveda plod avtorjeve domišljije, da pa se je jelenček res zapletel v ograjo.