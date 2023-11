Gorski reševalci vso noč reševali planinko, ki je za navigacijo uporabljala aplikacijo

"Kakšna noč! Včeraj smo malo čez 17.00 prejeli poziv na reševanje planinke s Križa, skoraj 2500 metrov visokega vrha v bližini Kokrške Kočne. Tuja državljanka je odšla od doma na turo prepozno, neprimerno opremljena in oblečena, za hojo po brezpotju pa je uporabljala navigacijsko sled preko aplikacije Strava ter se tako v megli in vetru zaplezala na samem vrhu," so zapis o dolgi in težki reševalni akciji začeli pripadniki Gorske reševalne službe Kranj.

Zaradi zahtevnih razmer so za pomoč zaprosili tudi helikopter, ki pa zaradi močnega vetra in oblačnega vremena pri nočnem reševanju ni mogel pomagati. "Za nas pa je to pomenilo, da nas do nje čaka minimalno 1500 višinskih metrov, zato je hitro stekla naporna klasična akcija, ki je potekala vso noč," saj je ekipa petih reševalcev zaplezano planinko dosegla malo pred polnočjo.

"Šesterica za njimi je šla do bivaka pod Kočno, zadaj pa so hodile še dodatne okrepitve iz doline z natrpanimi nahrbtniki. Nižje so v gorski jami na poti čez Taško naši najizkušenejši zakurili ogenj in od tam koordinirali akcijo preko radijskih zvez," so še zapisali gorski reševalci, ki so po večurnem boju z vetrom in temo planinko rešili in transportirali v dolino, kjer je imela parkiran avtomobil. Planinka se sicer po oceni reševalcev sploh ni zavedala nevarnosti in do dogodka ni bila "primerno kritična".