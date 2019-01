Gorski reševalci iz Kamnika brez tekoče vode in sanitarij

Društvo gorskih reševalcev iz Kamnika se je konec lanskega decembra preselilo v zabojnike na območju nekdanje tovarne KIK, ki jim jih je darovala Uprava za zaščito in reševanje, opremili pa so si jih sami, v svojem prostem času. Novi prostori sicer imajo elektriko, tekoče vode in sanitarij pa za zdaj še ne.