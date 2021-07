Gorski reševalci objavili posnetek reševalnih akcij

Skupaj so gorski reševalci v letošnjem letu posredovali že 297-krat. V celotnem letu 2020 je v gorskih nesrečah umrlo 16 oseb, letos jih je zgolj do julija umrlo že 15. Gorski reševalci zato ponovno opozarjajo, naj se pred potjo v hribe dobro pripravijo. "V visokogorju je še vedno nujna zimska oprema!" so še poudarili.

Samo v ponedeljek je dežurna ekipa za reševanje v gorah posredovala kar petkrat. Gorska reševalna zveza Slovenije je reševalne akcije tudi posnela. Na video posnetku je tako videti dežurno ekipo, ki so jo sestavljali gorski reševalec letalec, zdravnik gorski reševalec, posadka helikopterja Slovenske vojske in policist gorske enote Slovenske policije. V gorskih nesrečah letos umrlo že 15 ljudi Da so letos razmere v gorah izjemno zahtevne govori veliko število gorskih nesreč, žal pa tudi dejstvo, da je v letošnjem letu v gorskih nesrečah umrlo že 15 ljudi, v celotnem lanskem letu pa 16, so sporočili iz Gorske reševalne zveze Slovenije. "Gorski reševalci ponovno opozarjamo vse, da se na turo v hribe dobro pripravite, da uporabljate primerno opremo in da svoj cilj izberete glede na svoje psihofizične sposobnosti," še opominjajo in poudarjajo, da je kljub temu, da smo sredi poletja, v visokogorju še vedno nujna zimska oprema. icon-expand