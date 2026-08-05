Gorski reševalci letos že 448-krat na pomoč, nesreč v gorah vse več

Medtem ko so junija lani opravili 104 reševanja v gorah, so junija letos posredovali 88-krat, so za STA opozorili na Gorski reševalni zvezi Slovenije. Primerjalni podatki za julij pa kažejo, da so lani opravili 98 intervencij, letos pa 121. Pri tem je pomagal tudi helikopter, junija je bilo 34 helikopterskih posredovanj, v juliju pa 59.

Statistika preteklih let po podatkih zveze kaže, da se število nesreč v avgustu v primerjavi z julijem nekoliko poveča, kar je povezano s povečevanjem števila obiskovalcev gora. V večini primerov sta med razlogi za reševanje nepoznavanje terena in zdrs, povečuje se tudi reševanje nepoškodovanih, so dodali. Med lokacijami posredovanja izpostavljajo območje Triglava in Triglavskih jezer v Julijskih Alpah in območje Kamniško-Savinjskih Alp.

Kot opozarjajo, se pogosto zgodi, da pohodniki precenijo svoje psihofizične sposobnosti ali se na pot odpravijo brez dobrega poznavanja terena. "Slovenske Alpe so marsikje krušljive in zahtevne," so izpostavili.

Ko postane pot pretežka, se zgodi, da pohodniki zaidejo ali pa jih zaradi izpostavljenosti in zahtevnosti prevzame strah ter si ne upajo nadaljevati poti. Da bi se takšnim situacijam izognili, pohodnikom svetujejo, da izberejo turo, ki ustreza njihovemu znanju, izkušnjam in telesni pripravljenosti. Če se odpravljajo v neznan ali zahtevnejši gorski svet, pa svetujejo spremstvo licenciranega gorskega vodnika.