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Slovenija

Gorski reševalci letos že 448-krat na pomoč, nesreč v gorah vse več

Ljubljana, 05. 08. 2026 17.02 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
STA L.M.
Gorsko reševanje na območju Ponce

Gorski reševalci imajo tudi letos polne roke dela. Samo v torek so posredovali v osmih intervencijah, od začetka leta pa skupno v 448 intervencijah, kar je 74 več kot v enakem obdobju lani. V primerjavi s preteklimi leti število nesreč v gorah narašča.

Medtem ko so junija lani opravili 104 reševanja v gorah, so junija letos posredovali 88-krat, so za STA opozorili na Gorski reševalni zvezi Slovenije. Primerjalni podatki za julij pa kažejo, da so lani opravili 98 intervencij, letos pa 121. Pri tem je pomagal tudi helikopter, junija je bilo 34 helikopterskih posredovanj, v juliju pa 59.

Statistika preteklih let po podatkih zveze kaže, da se število nesreč v avgustu v primerjavi z julijem nekoliko poveča, kar je povezano s povečevanjem števila obiskovalcev gora. V večini primerov sta med razlogi za reševanje nepoznavanje terena in zdrs, povečuje se tudi reševanje nepoškodovanih, so dodali. Med lokacijami posredovanja izpostavljajo območje Triglava in Triglavskih jezer v Julijskih Alpah in območje Kamniško-Savinjskih Alp.

Kot opozarjajo, se pogosto zgodi, da pohodniki precenijo svoje psihofizične sposobnosti ali se na pot odpravijo brez dobrega poznavanja terena. "Slovenske Alpe so marsikje krušljive in zahtevne," so izpostavili.

Ko postane pot pretežka, se zgodi, da pohodniki zaidejo ali pa jih zaradi izpostavljenosti in zahtevnosti prevzame strah ter si ne upajo nadaljevati poti. Da bi se takšnim situacijam izognili, pohodnikom svetujejo, da izberejo turo, ki ustreza njihovemu znanju, izkušnjam in telesni pripravljenosti. Če se odpravljajo v neznan ali zahtevnejši gorski svet, pa svetujejo spremstvo licenciranega gorskega vodnika.

Triglav
Triglav
FOTO: Bobo

Letos beležijo večje število intervencij zaradi skalnih podorov in padajočega kamenja, zato pohodnikom svetujejo, naj bodo pozorni na možnost proženja kamenja, pred vsakim korakom preverijo stabilnost skale in stopajo previdno. "Ob morebitnem sproženju kamenja ali skale pa takoj glasno opozorite ljudi pod seboj, da se lahko pravočasno umaknejo," so dodali.

Pohodnikom med drugim svetujejo, naj se v hribe odpravijo dovolj zgodaj, saj se s tem izognejo vročini, imajo več časa za reševanje morebitnih zapletov in se hkrati lahko izognejo morebitnim popoldanskim nevihtam. Pred potjo naj se pohodniki pozanimajo o tem, kam se lahko zatečejo v primeru težav.

Poleg spremljanja vremenske napovedi svetujejo tudi spremljanje stanja planinskih poti in drugih opozoril. Zelo pomembno je izbrati tudi ustrezno opremo, skrbeti za hidracijo in v visokogorje tudi poleti vzeti topla in nepremočljiva oblačila ter zaščito pred soncem, so še dodali.

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KOMENTARJI8

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petka5
05. 08. 2026 18.27
Brez zamere konurkoli ampak to mora postati placljivo...
Odgovori
0 0
jablan
05. 08. 2026 18.13
več ljudi več nesreč
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0 0
Potouceni kramoh
05. 08. 2026 17.33
Letos je v slovenskem gorovju in hribovju tko lepo in sočno, še noči so tropske, tako da lahko krenejo tuji gorniki navkreber v japonkah in kratkih hlačah brez problema.
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+1
3 2
Pinokio
05. 08. 2026 18.00
Pa več je turistov, več je nesreč. Saj običajno. Tudi preveč precenjevanja svojih sposobnosti.
Odgovori
0 0
Anion6anion
05. 08. 2026 17.22
Koliko je šlo že iz proračuna za to?
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+0
1 1
Antena
05. 08. 2026 17.18
Dokler bomo davkoplacevalci placecali resecanja.... bo se huje. Vsak naj ustrezno placa svoje resevanje
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0 0
Victorinox
05. 08. 2026 17.23
Zaradi malomarnosti, pijanosti, slabe opreme zagotovo.
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+1
1 0
Pinokio
05. 08. 2026 18.03
Ljudje bi se morali zavarovati pri eni izmed zavarovalnic. Sploh ni tako drago, hitro pa lahko pride prav. Lahko se zavaruješ za en dan ali več dni, kar je lahko stran vržen denar, če pa se ti pripeti nesreča, se pa pošteno obrestuje.
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0 0
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