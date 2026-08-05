Gorski reševalci letos že 448-krat na pomoč, nesreč v gorah vse več

Medtem ko so junija lani opravili 104 reševanja v gorah, so junija letos posredovali 88-krat, so za STA opozorili na Gorski reševalni zvezi Slovenije. Primerjalni podatki za julij pa kažejo, da so lani opravili 98 intervencij, letos pa 121. Pri tem je pomagal tudi helikopter, junija je bilo 34 helikopterskih posredovanj, v juliju pa 59.
Statistika preteklih let po podatkih zveze kaže, da se število nesreč v avgustu v primerjavi z julijem nekoliko poveča, kar je povezano s povečevanjem števila obiskovalcev gora. V večini primerov sta med razlogi za reševanje nepoznavanje terena in zdrs, povečuje se tudi reševanje nepoškodovanih, so dodali. Med lokacijami posredovanja izpostavljajo območje Triglava in Triglavskih jezer v Julijskih Alpah in območje Kamniško-Savinjskih Alp.
Kot opozarjajo, se pogosto zgodi, da pohodniki precenijo svoje psihofizične sposobnosti ali se na pot odpravijo brez dobrega poznavanja terena. "Slovenske Alpe so marsikje krušljive in zahtevne," so izpostavili.
Ko postane pot pretežka, se zgodi, da pohodniki zaidejo ali pa jih zaradi izpostavljenosti in zahtevnosti prevzame strah ter si ne upajo nadaljevati poti. Da bi se takšnim situacijam izognili, pohodnikom svetujejo, da izberejo turo, ki ustreza njihovemu znanju, izkušnjam in telesni pripravljenosti. Če se odpravljajo v neznan ali zahtevnejši gorski svet, pa svetujejo spremstvo licenciranega gorskega vodnika.
Letos beležijo večje število intervencij zaradi skalnih podorov in padajočega kamenja, zato pohodnikom svetujejo, naj bodo pozorni na možnost proženja kamenja, pred vsakim korakom preverijo stabilnost skale in stopajo previdno. "Ob morebitnem sproženju kamenja ali skale pa takoj glasno opozorite ljudi pod seboj, da se lahko pravočasno umaknejo," so dodali.
Pohodnikom med drugim svetujejo, naj se v hribe odpravijo dovolj zgodaj, saj se s tem izognejo vročini, imajo več časa za reševanje morebitnih zapletov in se hkrati lahko izognejo morebitnim popoldanskim nevihtam. Pred potjo naj se pohodniki pozanimajo o tem, kam se lahko zatečejo v primeru težav.
Poleg spremljanja vremenske napovedi svetujejo tudi spremljanje stanja planinskih poti in drugih opozoril. Zelo pomembno je izbrati tudi ustrezno opremo, skrbeti za hidracijo in v visokogorje tudi poleti vzeti topla in nepremočljiva oblačila ter zaščito pred soncem, so še dodali.
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