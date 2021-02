Gorski reševalci na Gorenjskem posredovali trikrat, policija opozarja: Teren drsi

Na Gorenjskem so bili policisti pretekli konec tedna obveščeni o treh nesrečah v gorah, v katerih so reševali gorski reševalci. Že v petek je planinka zdrsnila in padla na spolzki podlagi nad Gozdom pod Kriško goro. V soboto je planinec zdrsnil in padel pri Martuljških slapovih. Pot je bila zaledenela. S kraja ga je odpeljal helikopter Slovenske vojske. Včeraj pa so bohinjski gorski reševalci reševali planinca, ki je zdrsnil na območju Vogarja. V še eni nesreči včeraj je na območju Kamnika posredovala tudi gorska policijska enota s policijskim helikopterjem in združeno ekipo za reševanje na Brniku. Planinka si je pri zdrsu na spolzki gozdni poti iz planine Kisovec proti Sv. Primožu poškodovala nogo. Odpeljali so jo v zdravstveno ustanovo.

"Zdrsi in padci so najpogostejši dejavniki nesreč pri planincih. Pozivamo k previdnosti in spremljanju razmer – podlage med hojo. Ta se spreminja. Ponekod je še led, drugje lahko tudi listje in blato. Teren povečini drsi," opozarjajo na PU Kranj.

Minuli vikend je bilo v gorah veliko pohodnikov in turnih smučarjev. Na bolj obiskanih planinskih turah jih je na nevarnosti opozarjala tudi gorska policijska enota.