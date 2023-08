Gorski reševalci na Koroškem rešili nosečo mamo z otroki

Včeraj se je na nevarno in uničeno Koroško na pomoč podalo 20 gorskih reševalcev iz različnih društev Gorske reševalne službe. Tam so pomagali prebivalcem in kolegom reševalcem, ki so prejšnji teden ostali brez vsega.

Poleg odpravljanja posledic ujme so skrbeli tudi za evakuacije prebivalcev, predvsem iz višjih in nedostopnih delov regije. Pri tem so jim pomagali trije vojaški helikopterji.

Med evakuacijo ene izmed hiš pa so tam naleteli na nosečo mamo in njene otroke. Kot so zapisali, naj bi družina novega člana dobila že v prihodnjih dneh. Nosečnico in otroka so prepeljali na varno, da bodo lahko na varnem v prihodnjih dneh počakali prihod novega družinskega člana.

Evakuirali so tudi nekaj drugih oseb, ki so potrebovale nujno pomoč zdravnika. "Dotaknila pa se nas je tudi zgodba starejše gospe, ki ni želela zapustiti svojega doma. Po dobri uri prepričevanja je le pristala na polet s helikopterjem Slovenske vojske," so tudi sporočili.

Deset gorskih reševalcev na Koroškem ostaja tudi danes, kjer bodo nadaljevali včerajšnje delo.