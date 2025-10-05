Gorski reševalci na pomoč Madžaroma, več planincev obstalo v bivakih

Med dostopom do snežnega plazu, ki se je dopoldan sprožil pod vrhom Tosca in pod seboj pokopal tri hrvaške državljane, so gorski reševalci naleteli tudi na dva madžarska državljana, ki sta sestopala iz Vodnikovega doma. Del gorskih reševalcev se je odcepil od prvotne ekipe in ju zdaj varno vodi v dolino.

V pripravljenosti medtem ostaja tudi več drugih postaj gorske reševalne službe. Kot so sporočili z Gorske reševalne zveze Slovenija, imajo namreč informacije o več skupinah planincev, ki so zaradi vremena obstali v planinskih bivakih in bodo morda potrebovali pomoč.