Slovenija

Gorski reševalci na pomoč Madžaroma, več planincev obstalo v bivakih

Kranj, 05. 10. 2025 15.41 | Posodobljeno pred 23 minutami

M.P.
10

Gorski reševalci so med reševalno akcijo treh hrvaških državljanov, ki jih je pod vrhom Tosca v Julijskih Alpah na pomoč priskočili tudi dvema Madžaroma. "V pripravljenosti ostaja več drugih postaj gorske reševalne službe, saj imamo informacije o več skupinah plnincev, ki so zaradi vremena obstali v planinskih bivakih in bi lahko potrebovali pomoč," so dodali.

Sneg na Vršiču
Sneg na Vršiču FOTO: Promet.si

Med dostopom do snežnega plazu, ki se je dopoldan sprožil pod vrhom Tosca in pod seboj pokopal tri hrvaške državljane, so gorski reševalci naleteli tudi na dva madžarska državljana, ki sta sestopala iz Vodnikovega doma. Del gorskih reševalcev se je odcepil od prvotne ekipe in ju zdaj varno vodi v dolino.

V pripravljenosti medtem ostaja tudi več drugih postaj gorske reševalne službe. Kot so sporočili z Gorske reševalne zveze Slovenija, imajo namreč informacije o več skupinah planincev, ki so zaradi vremena obstali v planinskih bivakih in bodo morda potrebovali pomoč.

Preberi še Snežni plaz zasul tri planince: reševalci peš do plazu, akcija se nadaljuje

"Razmere v gorah so izjemno zahtevne. Količina padavin v visokogorju je velika, nevarnost proženja snežnih plazov pa visoka. Obisk gora v prihodnjih dneh močno odsvetujemo," so ob tem opozorili.

gorski reševalci sneg reševanje planinci
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

a res1
05. 10. 2025 16.23
Hrvati dobro spremljajo ta portal. Na enem njihovem so zapisali, da ste "piše 24uhr. "
ODGOVORI
0 0
AFŽ
05. 10. 2025 16.21
le ker kret*** en gre ob taki vremenski napovedi v gore??
ODGOVORI
0 0
pingvinislo5
05. 10. 2025 16.23
verjetno so šli v gore že včeraj...in prespali.
ODGOVORI
0 0
inside1
05. 10. 2025 16.17
+1
ne razumem potem več, ko se na koncu piše, da so bili izkušeni planinci. Vsak ki kaj ve, v takih razmerah ne rine v gore. Tudi reševalci imajo družine in s tem ko morajo it reševat take nepremišljene izletnike ogrožajo tudi sami sebe. In potem naj še država časti tako reševanje..
ODGOVORI
1 0
Slovenska pomlad
05. 10. 2025 16.15
+3
Ti ljudje znajo pogledat vremensko napoved?
ODGOVORI
3 0
ata_jez
05. 10. 2025 16.11
+1
Jaz ne bi bil dober za reševalca. Ne samo, da bi slišali sočne besede v vseh jezikih, verjetno bi dol prišli še rahlo puklasti. 😡
ODGOVORI
1 0
pingvinislo5
05. 10. 2025 16.15
+1
sej zato pač nisi reševalec. ampak kavčar.
ODGOVORI
2 1
Rde?a pesa in hren
05. 10. 2025 16.09
+2
Nič novega, vse pričakovano. So ljudje, ki brez premišljanja ogrožajo sebe in druge, beri GRS reševalce. Mogoče so se malo ušteli, saj danes zastojni taxi helikopterska služba ni deloavla.
ODGOVORI
2 0
Špica
05. 10. 2025 16.08
+1
in spet nepremisljeno lezti v gore pa lepo je bilo receno ,da bo poslabsanje in snezenje,ampak Pametjakovici lezejo ja dokler bo za malomarnost vse zastonj bo tako in upraviceno bi bilo ,da bi se jim bi istavilo racun ker to je cista neodgovornost.. Ne recem da bi bilo brezplacno resevanje ob poskodbah ob primernem vremenu ali naprimer ob slabosti..i.t.d.
ODGOVORI
1 0
pingvinislo5
05. 10. 2025 16.16
+0
lej. kot turist pač ravno ne spremljaš slo medijev, da bi gledal vreme. pogledaš kak windy, vidiš sicer da bo mal kislo. a si se pač pripeljal tako daleč....da boš vseeno zarinil in upal na najboljše. nočem s tem sicer jih opravičevat. ampak smo vsi isti. greš v nepal na treking, maš 14 dni dopusta. in tak isto rineš, ker pač tvoj cilj je EBC.
ODGOVORI
1 1
