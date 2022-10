Gorski reševalci nameravajo ponesrečence iskati z več droni

Gorska reševalna vaja. Gorski reševalci so opozorili, da bi jim pri iskanju in reševanju zelo pomagali droni.

"Vesel sem, da so vsi župani pobudo podprli," je zadovoljen Smolej, ki je prepričan, da bo to velik korak naprej pri delu gorskih reševalcev. Tako bodo ponesrečeni in izgubljeni lahko deležni hitrejše pomoči. Kot je izpostavil radovljiški župan Ciril Globočnik , želijo s tem novim pripomočkom zaščititi tudi same reševalce.

Da bi dron lahko uporabljali že v prihodnji planinski sezoni, se je Smolej za pomoč obrnil na župane. Ti so pobudo soglasno sprejeli in se zavzeli za to, da se ne kupi zgolj enega drona, temveč toliko, kolikor je optimalno, saj je na območju zgornje Gorenjske veliko gorskih nesreč in drugih intervencij.

Da dron reševalcem predstavlja pomemben delovni pripomoček, so v Bohinju spoznali že prej. "Na območju občine je bilo kar nekaj reševanj in iskanj, pri katerih so uporabljali dron. Z njegovo pomočjo so našli pogrešane osebe, prav tako so preverili informacije o domnevnem požaru v soteski," je navedel bohinjski župan Jože Sodja.

Kot je pojasnil, so že na podlagi tega sklenili, da je uporabnost drona tako velika, da ga bo občina kupila, in sicer prek sredstev za civilno zaščito in za gasilce, koristili pa bi ga tudi gorski reševalci. "V Bohinju praktično potrebujemo svoj dron, saj je frekvenca nesreč velika in dron mora biti na voljo, ko ga potrebujemo," je ocenil župan. Podprl pa je skupen nakup z ostalimi občinami in morebitno skupno usposabljanje za upravljanje dronov.