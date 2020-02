Gorski reševalci opozarjajo na nevarnost

Opast nad Pripravniško grapo v Mali Mojstrovki ima veliko razpoko, opozarjajo na Gorski reševalni zvezi Slovenije, in dodajajo, da je samo vprašanje časa, kdaj se bo odlomila. Do takrat zato odsvetujejo vzpone na tem območju.

"Dvakrat premislite, predenj se podate v grape ali ostenja nad katerimi visijo opasti. Na njih ne pozabite niti, ko hodite po robovih grebenov ... morda hodite po "zraku". Zato velja priporočilo, da ne hodite po skrajnih robovih grebenov - varneje je nekaj metrov pod njimi," pa so zapisali na Planinski zvezi Slovenije.

Kot piše v poročilu Uprave RS za zaščito in reševanje, je nevarnost snežnih plazov v gorah trenutno večinoma majhna, in sicer 1. stopnje. Nevarnost manjših kložastih plazov je izjemoma pod večjo obremenitvijo možna predvsem na južnih pobočjih – možnost je večja sredi dneva in popoldne. Ker pa so številna pobočja poledenela, je nevarnost zdrsov večja. Snežna odeja je večinoma trda, ponekod poledenela, le v zatišnih legah visokogorja je nekaj mehkega snega, so še zapisali v poročilu.

Vreme v gorah

V torek zjutraj bo le ponekod v visokogorju nekaj jasnine, dopoldne se bo povsod pooblačilo, tudi megleno bo. Na Pohorju ter v vzhodnih Karavankah bo večinoma suho, drugod bo občasno rahlo snežilo, pod okoli 1200 m pa rahlo deževalo. Na Pohorju bo pihal šibak do zmeren severozahodnik, popoldne severovzhodnik, drugod pa šibak, ponekod občasno zmeren veter od severovzhodne do jugovzhodne smeri. Temperatura na 1500 m bo okoli 0, na 2500 m pa -6 °C. Tudi v sredo bo večinoma še ostalo oblačno in megleno. Sredi dneva in popoldne se bodo začele pojavljati snežne plohe. Zvečer se bodo začeli oblaki trgati. Večji del dneva bo pihal šibak do zmeren jugovzhodnik, proti večeru pa bo zapihal zmeren severnik. Še nekoliko hladneje bo. Na 1500 m bo okoli -2, na 2500 m pa okoli -8 °C. Plazovne razmere se ne bodo kaj dosti spreminjale.