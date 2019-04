Gorski reševalci opozarjajo: Poskrbite za varen korak

"Zaradi mednarodnih praznikov in počitnic se bodo mnogi podali v naravo, ki se prebuja iz zimskega spanja," se zavedajo v Triglavskem narodnem parku. Opozarjajo na povečan obisk slapov Peričnik in Savica, soteske Vintgar, izvira Soče in Tolminskih korit. To so naravne znamenitosti, ki so tudi sicer najbolj obiskane na območju Triglavskega narodnega parka.

Razmere so ponekod še vedno zimske, zato je upoštevanje lokalnih obvestil in oznak ključnega pomena, da bodo obiskovalci praznične izlete ohranili v lepem spominu in uživali v naravnih lepotah Triglavskega narodnega parka, so opozorili.

Zadnja zima je največ posledic pustila na območju slapa Peričnik, kjer je voda močno preoblikovala strugo potoka. Obisk slapa je mogoč po tako imenovani spodnji poti z izhodiščem pri Koči pri Peričniku. Krožna pot je zaradi visokih voda ob koncu lanskega leta neprehodna in zato zaprta za obiskovalce. Prehodnost poti je z namenom zagotavljanja varnosti še dodatno označena z obvestilnimi tablami.