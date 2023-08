Gorski reševalci ostali brez opreme in vozil, kljub temu pomagajo drugim

Ne samo kamniški gorski reševalci, brez prostorov, opreme in vozil so ostali tudi koroški gorski reševalci, a kljub temu po svojih najboljših močeh pomagajo pri reševanju ljudi, premoženja, sebe in tudi svojih lastnih domov. Gorska reševalna zveza Slovenije je v ponedeljek s pomočjo Regijskega centra Slovenj Gradec končno uspela vzpostaviti stik z njimi. Povedali so, da so razmere apokaliptične.

Gorska reševalna zveza Slovenije (GRZS) je v ponedeljek organizirala ekipo 20 gorskih reševalcev iz različnih društev GRS po Sloveniji za pomoč Koroški. Prek državnega štaba Civilne zaščite je zaprosila za pomoč helikopterjev za reševanje in evakuiranje ljudi z najbolj ogroženih območij, prevoz reševalne opreme in čim hitrejši prevoz moštva gorskih reševalcev v Črno na Koroškem, kjer so razmere najbolj kritične.

Ekipa, ki jo sestavlja 20 gorskih reševalcev, med katerimi so dva zdravnika gorska reševalca letalca, več reševalcev letalcev, ki so usposobljeni za reševanje s helikopterji, in gorski reševalci, je skupaj z reševalno opremo, ki so jo včeraj za reševanje prispevala različna društva GRS in GRZS, s tremi helikopterji Slovenske vojske danes zjutraj odletela proti Koroški. Tam bodo ostali predvidoma dva dni, ko jih bo glede na morebitne potrebe po pomoči zamenjala nova ekipa gorskih reševalcev. Skupaj s posadkami helikopterjev Slovenske vojske se bodo po svojih najboljših močeh trudili in pomagali prebivalcem Koroške, zagotavljajo na GZRS.

icon-expand FOTO: GRZS icon-chevron-left icon-chevron-right

Poleg omenjene ekipe so na terenu tudi dežurna ekipa za reševanje v gorah s posadko helikopterja Slovenske policije s svojimi nalogami in gorski reševalci GRS Celje, ki pomagajo na območju celjske oz. mozirske regije, in tudi druga društva GRS, ki lokalno pomagajo prizadetim v poplavah. "Opozarjali smo že velikokrat, vendar ker se nesreče dogajajo in ker prihajajo tudi sončni dnevi oz. se vreme izboljšuje, vseeno še enkrat pozivamo in se pridružujemo opozorilom Planinske zveze Slovenije: stanje v gorah in hribih je podobno kot v dolinah: razmočeno, mokro, spolzko, nevarno, zato še vedno odsvetujemo odhod v hribe in gore. Veliko planinskih poti je tudi zaprtih," so še dodali.