Gorski reševalci po nočni intervenciji: 'Telefoni niso samo za fotografiranje'

"Na močno načeti Stari poti pod Taško je eden od njiju zdrsnil v hudourniško grapo in se poškodoval. S kar nekaj truda in usmerjanja po telefonu smo uspeli dobiti njuno natančno GPS lokacijo, kar nam je precej olajšalo dostop do njiju," so dopoldne javili gorski reševalci, ki so se do ponesrečencev prebili po zelo zahtevni poti, ki je bila poškodovana v lanskem neurju.

Pohodniku so nudili prvo pomoč, nato so oba pospremili do parkirišča pri Suhadolniku, kjer so jih čakali kranjski reševalci.