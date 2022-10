Gorski reševalci rešili dva lovca, ki sta se zaplezala pod Črnelsko špico

Lovca sta se pod Črnelsko špico v občini Bovec v soboto popoldne zaplezala na nadmorski višini okoli 2000 metrov. Posredovali so reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Bovec in združena ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči in GRS Brnik. Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, so zaplezana lovca s helikopterjem Slovenske vojske nepoškodovana prepeljali v dolino.

Na Bovškem so pred tem zabeležili še en dogodek. Na razgledni točki pri slapu Boka je sprehajalec zdrsnil z lesenega podesta in s poškodovanim gležnjem obtičal okoli pet metrov nižje. Reševalci GRS Bovec so poškodovanega oskrbeli in ga predali reševalcem nujne medicinske pomoči Tolmin. Prepeljali so ga do mejnega prehoda Robič, kjer so ga prevzeli italijanski reševalci.

Nekaj po 16. uri je helikopter Slovenske vojske posredoval tudi v gozdu na Pokljuki ter v dolino do reševalcev nujne medicinske pomoči Bled prepeljal osebo, ki jo je obšla slabost. V dogodku so posredovali tudi reševalci GRS Radovljica.

Reševalci GRS Kamnik pa so v soboto zvečer pomagali trem izmučenim planinkam, ki so zašle z označene poti na Gabrški peči v občini Kamnik. Reševalci so jih nepoškodovane pospremili do nihalke na Veliki planini, s katero so se odpeljale v dolino, navaja center za obveščanje.

Na pobočju nad izvirom reke Hubelj v občini Ajdovščina pa sta se nekaj po 19. uri izgubila dva pohodnika. Ajdovski gorski reševalci GRS Tolmin so ju našli in ju nepoškodovana pospremili v dolino.

Podobno se je le nekaj minut kasneje odvilo tudi v občini Kranjska Gora, kjer sta planinca pri sestopu s Prisojnika zašla s poti. Gorski reševalci GRS Kranjska Gora so ju našli nepoškodovana in pospremili v dolino.