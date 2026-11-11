Gorski reševalci spet reševali pohodnika, ki je s poti zašel zaradi aplikacije

Gorska reševalna služba Radovljica je v ponedeljek reševala pohodnika, ki je sestopal z Begunjščice. "Prišel je do Roblekovega doma in nato do Poljške planine, od tam pa je sledil stezam na Google zemljevidu proti dolini. Zašel je na neprehoden teren. Po strmem terenu mu je zdrsnilo, nato je poklical na pomoč. Pohodnika je presenetila tema, s seboj ni imel primerne opreme, kot je čelna svetilka," so pojasnili. Gorski reševalci so ga z vrvno tehniko spustili po strmem terenu do gozdne ceste, potem pa so ga po gozdni cesti pospremili do terenskega vozila. To je že druga nesreča v zadnjih dneh, ki se je zgodila zaradi uporabe neprimerne aplikacije, opozarjajo. "Svetujemo, da zaupate le aplikacijam, ki temeljijo na objektivnih, ažurnih in realnih podatkih. Za Slovenijo sta primerni aplikaciji maPZS in aplikacija Slovenia Outdoor. Z naloženo aplikacijo maPZS na svojo mobilno napravo boste do podatkov o poteh lahko dostopali tudi tam, kjer ni mobilnega signala," so zapisali.

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Sledila Googlu in obtičala globoko v steni

Spomnimo, podoben primer so pred le nekaj dnevi obravnavali tudi kranjski gorski reševalci. Planinca, ki sta se zaplezala, sta v četrtek dopoldan obtičala nad Suhadolnikom v okolici Taške v občini Preddvor. Po vnosu koordinat se je lokacija planincev gorskim reševalcem zdela nerazumna. "Kako bi se lahko znašla tako globoko v steni pri Grdem grabnu?" so se spraševali, a kmalu dobili odgovor – planinca sta za iskanje poti uporabljala Google Zemljevide. Reševalci so do njiju najprej skušali pristopiti z vrha prečne poti v Dolce, a so hitro obupali, saj bi bil za to potreben predolg spust na slepo v steno. Odločili so se vrniti proti vozilu ter nato do planincev priti po zahtevnem brezpotju, direktno do pod stene, ki se je pričela približno 100 višinskih metrov pod njima. "Nič več se ni zdelo logično. Posebej, ko se je v teh trenutkih še dokončno stemnilo, zajela pa nas je tudi tako gosta megla, da je premočen soj svetilk kvečjemu oteževal opazovanje okolice," so sporočili. V sistem krušljivih skal in strmih trav, prekritih s snegom, ki je bil v gosti megli "pravcati blodnjak", so poslali najboljše reševalce. Dva reševalca sta vstopila v smeri desno, trije pa malo kasneje še levo: "Po dobri uri muk in zahtevnih odločitev se je izkazalo, da je bila desna stran pravilna izbira." Malo pred 19. uro sta se reševalca po vrvi spustila do premraženih planincev, ki sta "čepela na zelo izpostavljenih drsečih travah, le kak meter stran od prepada". Oblekla sta ju v topla oblačila in opremila s pasom ter se z njima po vrvi spustila preko skalnih skokov iz stene. Ves čas je bilo treba oprezati tudi za podori padajočega kamenja. Iz stene rešena planinca so nato med nadaljnjim sestopom po zahtevnem brezpotju varovali in ju malo pred 22. uro varno pripeljali v dolino.