'Gospod Janša ni moj šef, moja šefica je Ursula von der Leyen'

V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili evropsko komisarko za širitev Marto Kos. Ali tako kot predsednik vlade Janez Janša pričakuje, da bo Beograd Ljubljani predal arhive Udbe in drugih služb nekdanje Jugoslavije?

"Sporazum o vprašanjih nasledstva določa, da se arhivi razdelijo, in sicer že od leta 1918 naprej, ne samo za to zadnje obdobje. Upam, da bomo z novo vlado v Srbiji lahko uspešno rešili to vprašanje, ki ne zadeva samo odnosov med Slovenijo in Srbijo, ampak tudi druge države, zlasti v duhu dobrih sosedskih odnosov in s pogledom v prihodnost," je dejala komisarka.

Janša sicer predajo arhivov celo pogojuje s slovensko podporo pri pristopnih pogajanjih. Kosova sicer upa, da se bo vse to reševalo v duhu dobrih medsosedskih odnosov in tudi v evropskem duhu. "EU obstaja prav zaradi tega, ker so se bile države, ki so se v preteklosti borile med seboj, tudi v drugi svetovni vojni na primer Francija in Nemčija, sposobne dogovoriti, da raje gledajo v prihodnost in rešujejo odprta vprašanja iz preteklosti, ne pa da ostajajo v preteklosti," je bila jasna.

Glede obtožb iz vrst SDS glede njene domnevne povezave z Udbo pa je le še enkrat poudarila, da sodelavka Udbe ni bila ter da jo s tem skušajo diskreditirati že, odkar je bila kandidatka za evropsko komisarko. "Prestala sem vse korake zaslišanja in tudi še druge oblike preverjanja," je dodala.