'Gospod Janša ni moj šef, moja šefica je Ursula von der Leyen'

V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili evropsko komisarko za širitev Marto Kos. Ali tako kot predsednik vlade Janez Janša pričakuje, da bo Beograd Ljubljani predal arhive Udbe in drugih služb nekdanje Jugoslavije?
"Sporazum o vprašanjih nasledstva določa, da se arhivi razdelijo, in sicer že od leta 1918 naprej, ne samo za to zadnje obdobje. Upam, da bomo z novo vlado v Srbiji lahko uspešno rešili to vprašanje, ki ne zadeva samo odnosov med Slovenijo in Srbijo, ampak tudi druge države, zlasti v duhu dobrih sosedskih odnosov in s pogledom v prihodnost," je dejala komisarka.
Janša sicer predajo arhivov celo pogojuje s slovensko podporo pri pristopnih pogajanjih. Kosova sicer upa, da se bo vse to reševalo v duhu dobrih medsosedskih odnosov in tudi v evropskem duhu. "EU obstaja prav zaradi tega, ker so se bile države, ki so se v preteklosti borile med seboj, tudi v drugi svetovni vojni na primer Francija in Nemčija, sposobne dogovoriti, da raje gledajo v prihodnost in rešujejo odprta vprašanja iz preteklosti, ne pa da ostajajo v preteklosti," je bila jasna.
Glede obtožb iz vrst SDS glede njene domnevne povezave z Udbo pa je le še enkrat poudarila, da sodelavka Udbe ni bila ter da jo s tem skušajo diskreditirati že, odkar je bila kandidatka za evropsko komisarko. "Prestala sem vse korake zaslišanja in tudi še druge oblike preverjanja," je dodala.
Janša je v začetku maja na družbenem omrežju X zapisal, da so jo v Evropskem parlamentu "ujeli na debeli laži" in da bo morala zato odstopiti ali pa bo zamenjana. Kosova je sicer slednje že zanikala, v naši večerni oddaji pa je poudarila, da Janša ni njen šef, temveč je to predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen: "Le ona odloča o tem, ali lahko ostanem ali ne. Evropski poslanki Romani Tomc je tudi že odgovorila, da je z mano vse v najlepšem redu."
Glede Srbije je medtem dodala, da so se s predstavniki zmagovalcev študentske liste v Srbiji ob srečanju pogovarjali o tem, kaj je zanje najpomembnejše v prvem koraku, ko bodo enkrat vzpostavili vlado. "Kar zahtevajo študentje v Srbiji, je pravzaprav enako, kar od Srbije zahteva EU v pogajalskem procesu," je povedala ter navedla vladavino prava, boj proti korupciji, neodvisno sodstvo, neodvisne medije.
"Tega se želijo s študentsko listo zdaj resno lotiti. Tu jim lahko seveda precej pomagamo, ker so to tisti koraki, ki jih mora Srbija narediti, če želi napredovati v pogajanjih," je dodala Kosova.
Takoj, ko bo to mogoče in ko bodo imeli novo vlado, pa načrtuje tudi obisk v Beogradu. Septembra letos je sicer zaradi poveličevanja vojnega zločinca Ratka Mladića obisk v Srbiji odpovedala, kar je takratni predsednik Aleksandar Vučić tudi kritiziral, češ da je Marta Kos prva, ko je treba o Srbiji povedati kaj slabega, ter dodal, da je njeno pojasnilo "izjemno kratko, a kot vedno neumno".
Kosova je glede slednjega dejala le: "Gospod Vučić me ima očitno posebej rad, še posebej od lanskega septembra, ko sem prvič rekla, da imamo v Beogradu težave. Že takrat me je označil za nekoga, ki želi Srbiji samo slabo. Ampak poglejte, kje je on danes."
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