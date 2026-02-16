Gospodarska rast lani 1,1-odstotna

K lanski rasti BDP je pozitivno prispevala domača potrošnja, ki je zrasla za 2,6 odstotka. Končna potrošnja se je povečala za 1,7 odstotka, pri čemer so se izdatki gospodinjstev zvišali za 1,7 odstotka, izdatki države pa za 1,6 odstotka, je na današnji novinarski konferenci povedal svetovalec za odnose z javnostmi na statističnem uradu Martin Bajželj.

Bruto investicije so bile višje za 5,5 odstotka, od tega bruto investicije v osnovna sredstva za 4,1 odstotka. Med investicijami v osnovna sredstva so se naložbe v nestanovanjsko gradnjo zvišale za 13,5 odstotka, v stanovanjsko gradnjo pa znižale za 7,5 odstotka. Investicije v opremo in stroje so ostale na podobni ravni kot predlani, zrasle so le za 0,7 odstotka.

Izvoz se je povečal za 0,3 odstotka, uvoz pa za 2,1 odstotka. Saldo menjave s tujino je tako gospodarsko rast znižal za 1,3 odstotne točke.

Zaposlenost se je lani zmanjšala za 0,4 odstotka oziroma za 4900 oseb. Največja upada sta bila v predelovalnih dejavnostih (za 1,8 odstotka) in v gradbeništvu (za 2,4 odstotka).

Po podatkih, prilagojenih za število delovnih dni, ki se uporabljajo za primerjave v EU, pa je bila gospodarska rast lani nekoliko nižja, in sicer 0,9-odstotna. Evropski statistični urad Eurostat je najnovejše podatke objavil v petek in ti kažejo, da je slovenska rast v letu 2025 zaostala za povprečjem tako območja z evrom, ki je bilo pri 1,5 odstotka, kot celotne EU (1,6 odstotka).

Večina domačih in tujih ustanov je Sloveniji za lansko leto napovedovala rast v višini okoli 1,0 odstotka oziroma nekoliko pod to ravnjo.

Tokratna ocena sicer temelji na četrtletnih podatkih, letna ocena pa bo znana konec avgusta.