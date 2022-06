Gospodarsko ministrstvo finančno podprlo letalsko povezljivost Slovenije

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han je ob tem povedal, da je za Slovenijo vitalnega pomena, da je vključena v globalne tokove. "Smo izvozno usmerjeno gospodarstvo in lahko konkuriramo samo tako, da so naši gospodarstvenice in gospodarstveniki tudi fizično prisotni na svetovnih trgih, kar nam zagotavljajo ravno redne in zanesljive letalske linije. Dobre letalske povezave pa so še toliko bolj pomembne v času poletne turistične sezone, s čimer želimo v Slovenijo privabiti čim več tujih gostov," je dejal.

"Zavedamo se, da bo vrnitev vseh letalskih linij in vzpostavitev novih dolgotrajnejši proces, s subvencijo pa smo vendarle naredili ustrezne korake za ohranitev mednarodne povezljivosti ne samo turizma, ampak celotnega slovenskega gospodarstva," je zaključil minister.

Na letošnji javni razpis za spodbujanje ponovne vzpostavitve letalske povezljivosti Slovenije v letu 2022 je ministrstvo prejelo deset vlog letalskih prevoznikov, ki ohranjajo in vzpostavljajo nove redne letalske linije z destinacijami v Evropi in izven nje. Na podlagi razpisa bo ministrstvo v višini 1.825.496 evrov sofinanciralo naslednje letalske prevoznike: Deutsche Lufthansa, Swiss International Air Lines, Brussels Airlines, Flydubai, Air Serbia, Tomontenegro, Turkish Airlines, Easyjet, Wizzair in LOT.