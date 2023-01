Gospodarstveniki svarijo: minimalna plača se bo preveč zvišala

V oddaji 24UR ZVEČER sta bila gosta predsednik OZS Blaž Cvar in predsednik sekcije za promet Peter Pišek.

Cvar je dejal, da podpira in zagovarja dostojne plače, primerne plače za zaposlene, vendar je to, kar predlaga minister za delo Luka Mesec, le neka zakonska omejitev navzdol. "100 evrov plus prispevki je kar precej visok dvig plače."

Prvi, ki so v letošnjem letu začutili, kakšen bo gospodarski utrip, in s tem tudi, kaj nas čaka, so avtoprevozniki.

Že v decembru je bilo zaznati 30-odstotni upad prometa, gospodarstvo se ohlaja, napovedi niso dobre za to leto, je dejal Pišek. "Ni svetle prihodnosti za sektor in za gospodarstvo. Upam, da se bo to popravilo in da bomo lahko normalno naprej delovali, pričakujemo pa kar dosti izzivov." Pišek je dejal, da so zaenkrat še konkurenčni tujim trgom in meni, da bodo to tudi vzdrževali. "Tudi, ko smo usklajevali cene, smo sledili cilju, da bomo primerljivi v regiji. Pričakujemo pomoč države, z ministrom Kumrom smo že spregovorili o tem. Prevozniki so utrpeli veliko gospodarsko škodo. Upamo, da bomo lahko regulirali in dogovarjali te cene, ter da bomo konkurenčni na evropskih trgih še naprej."

Pišek še vedno dostavlja humanitarno pomoč v Ukrajino, vendar je pojasnil, da tam pač veljajo vojne razmere, kar pomeni, da ni zavarovanj tovora in ljudi, vendar, kot je navedel, njegovo podjetje dela uspešno. Ukrajinci prejmejo zdravila, kar ga izredno veseli, to pa dostavljajo pogumni ljudje. "Ni enostavno, vendar delamo tekoče."