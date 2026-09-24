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Slovenija

Gospodarstveniki zadovoljni z odnosom vlade

Ljubljana, 24. 09. 2026 15.20 pred 47 minutami 3 min branja 9

Avtor:
STA
Gospodarska zbornica

GZS je pozitivno presenečena nad odnosom vlade do gospodarstva, pričakuje pa nekaj dodatnih ukrepov, je po današnji seji upravnega odbora zbornice povedal njen predsednik Tibor Šimonka. Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Leon Korošec je napovedal nadaljevanje dialoga in prizadevanj za izboljšanje poslovnega okolja.

Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) je danes v Ljubljani med drugim razpravljal o aktualnih razmerah v gospodarstvu, pričakovanjih podjetij ter ukrepih, ki jih vlada letos in prihodnje leto načrtuje na področju gospodarstva in trga dela.

Kot je v izjavi za medije po seji poudaril Šimonka, so v zbornici pozitivno presenečeni nad odnosom vlade do gospodarstva, podjetij in zaposlenih. "Navsezadnje je bilo tudi veliko tega vgrajenega v koalicijsko pogodbo, pa tudi v nekatere predlagane rešitve, ki jih prinaša interventni zakon," je dejal.

Med pozitivnimi ukrepi je izpostavil blaženje posledic visokih cen energentov, shemo skrajšanega delovnega časa, napoved pospešitve nekaterih postopkov pri izdajanju dovoljenj in ukrepe za zmanjšanje administrativnih obremenitev. "Pozitiven premik predstavljata tudi vključujoč dialog na strateškem svetu za gospodarstvo, kjer imamo gospodarstveniki veliko možnosti za podajanje svojih predlogov rešitev, in začetek delovanja socialnega dialoga," je povedal.

Tibor Šimonka
Tibor Šimonka
FOTO: Bobo

Kljub temu so danes po njegovih besedah izpostavili "nekatere urgentne težave", za katere od vlade pričakujejo hitrejše reševanje. To so med drugim zakonske spremembe s področja zaposlovanja tujcev, kjer opozarjajo na "dvojno kaznovanje podjetij" in še vedno prepočasne zaposlitvene postopke, ter ovire pri čezmejnem opravljanju storitev.

Pričakujejo konkretno časovnico

Od vlade pričakujejo, da bo čim prej pripravila konkretne časovnice izvajanja ukrepov iz koalicijske pogodbe, je povedal Šimonka. Ob tem je posebej izpostavil "številne dobre rešitve" iz interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki jih Slovenija po njegovih besedah nujno potrebuje.

Državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Korošec, ki se je seje udeležil skupaj z državnim sekretarjem Štefanom Kušarjem, je dejal, da se na ministrstvu zavedajo pomena dialoga z gospodarstvom. "Gospodarstvo je tisti osnovni motor blaginje. Slovenija nima velikega števila naravnih bogastev, zato ta primarna dodana vrednost, iz katere črpamo davke, prispevke in vse drugo, s čimer poganjamo blaginjo države, izhaja iz dodane vrednosti gospodarstva," je poudaril.

Leon Korošec
Leon Korošec
FOTO: Luka Kotnik

Med prednostnimi nalogami za razvoj države je izpostavil dvig tehnološke ravni jedrnega slovenskega gospodarstva. To vključuje robotizacijo, avtomatizacijo, večjo uporabo umetne inteligence in dodatno spodbujanje zagonskih podjetij. "Ta podjetja imajo zelo veliko dobrih projektov in smele ambicije. Verjamemo, da lahko v povezovanju z jedrnim gospodarstvom, skratka s slovensko industrijo, s hrbtenico slovenskega gospodarstva, naredijo oziroma pomagajo narediti korak naprej," je dejal.

Spodbujati je treba tudi lastno znanje in lastne izdelke. "Skratka ne samo biti proizvajalec za druge, ampak aktivno tržiti tisto, kar smo sposobni narediti, in biti na to ponosen," je pozval.

Kot tretjo prednostno nalogo je izpostavil zmanjšanje administrativnih obremenitev in pospešitev postopkov. Četrta je okrepitev lesarske panoge s poudarkom na zvišanju dodane vrednosti, peta pa učinkovitejša uporaba evropskih sredstev.

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KOMENTARJI9

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wsharky
24. 09. 2026 16.06
tale Tibor ima tudi masla na glavi, kot Anžetekof Logarček
Odgovori
+1
1 0
piu
24. 09. 2026 16.04
Kje si zdaj lewi tisočnickni siromak Prašek-Brake-Srebrni?
Odgovori
-1
0 1
zrela hruška
24. 09. 2026 16.00
če so tako zadovoljni naj se sami zavihajo rokave in bodo še bolj zadovoljni ?! 🤣🤣
Odgovori
+1
1 0
BtpS
24. 09. 2026 15.52
Mali obrtniki in podjetniki ne čutimo nobene izboljšave. Še vedno plačujemo visoke prispevke in davke.
Odgovori
+2
2 0
Teleport
24. 09. 2026 15.55
Zahvali se golobu za visoke davke
Odgovori
-4
0 4
ImamLastnoMnenje
24. 09. 2026 15.48
Neprivilegirani državljani se moramo bati ukrepov, ki jih pozdravljata GZS in OZS...to so ukrepi za kapitaliste in proti delojemalcem.
Odgovori
+1
2 1
SpamEx
24. 09. 2026 15.47
Najbrž je to zadovoljstvo obratno sorazmerno z zadovoljstvom delvcev
Odgovori
+1
1 0
Cupko
24. 09. 2026 15.45
Seveda je zanj dober intervencijski zakon. Namesto, da bi plačeval davek od svoje cele plače, mu bo ostalo za novega Majbacha.
Odgovori
+1
2 1
Bella Ciao1
24. 09. 2026 15.43
GZS so seveda bogataši delodajalci.
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+4
4 0
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