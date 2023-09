Nekatera podjetja že zaganjajo linije, druga še čistijo ali pa so brez dela

Točno mesec in dve uri od katastrofe, velik mejnik za velikega proizvajalca hišnih aparatov. Od skupno 30 so zagnali dve proizvodni liniji. "To je produkt, ki smo ga štartali danes zjutraj s približno 20 sodelavci tukaj in ročni palični mešalnik. Gor višje ga bomo videli s 30 sodelavci," pojasnjuje direktor BSH Hišni aparati Matija Petrin.

Za 50 zaposlenih je danes vse po starem. Približno 400 jih vsak dan še vedno čisti podjetje in okolico, več kot polovica je na čakanju doma. 90 odstotkov obrata namreč še vedno stoji. Občutki vodstva pa so vseeno pozitivni.

"Vsi so veseli, lahko vidite, vsi so bili z nami v zadnjih štirih tednih, ko smo čistili. Računamo, da bomo za popolno proizvodnjo potrebovali tam nekje do konca letošnjega leta. Se pravi konec decembra bi potem lahko proizvajali vse aparate, ki smo jih proizvajali pred poplavami," je optimističen Petrin.

Savinjski zaposlovalec je globalno povezan z več kot 240 dobavitelji, z več kot 100 samo v Sloveniji. "V Sloveniji je od naše proizvodnje odvisnih od 3000 do 3500 delovnih mest," še pojasnjuje Petrin.

Brez dela ostali tudi v Volkswagnu, ponekod še vedno čistijo stroje

Zaradi posledic ujme pri nas so začasno brez dela ostali tudi delavci nemške tovarne vozil Volkswagen v Wolfsburgu. Dobavitelj motornih delov KLS Ljubno za zagon obrata potrebuje še nekaj tednov. "Polno proizvodnjo, se pravi, da bomo lahko delali kot v začetku avgusta, pa pričakujemo nekje v šestih do dvanajstih mesecih, mogoče tudi dlje," ocenjuje izvršni direktor KLS Ljubno Samo Mirnik.

Svoj obrat znova zaganja mežiški TAB, na Prevaljah pa še vedno poteka čiščenje manjšega podjetja BH Robotika, kjer se je v metru in pol vode potopilo kar 23 CNC strojev. "Zdaj se trudimo, da usposobimo te stroje, ker je veliko elektronike in elektro motorjev, ki so bili zaliti, jih moramo primerno renovirati," o težavah po poplavah pravi tehnični direktor BH Robotika Peter Pogač.

Kot napoveduje direktor, bi lahko bilo vse po starem čez približno štiri mesece. Pri tem pa svoje upe polaga v državo."Mi smo se prijavili na te zadeve, ker smo manjše podjetje, še nimamo niti odločbe potrjene. Jaz upam, da bo država tudi manjšim podjetnikom ugodila," pravi Pogač, saj je samo mesečni izpad že presegel 200 tisočakov, čaka jih še draga sanacija objektov. Popis škode bo končan, ko bodo temeljito pregledali vso mehanizacijo, cene nekaterih CNC strojev so namreč vrtoglave.