Naša največja izvozna partnerica Nemčija je v drugem četrtletju ponovno zabeležila padec bruto domačega proizvoda, za jesen so napovedi še bolj črnoglede. Gospodarstvo se ohlaja tudi pri nas. Pristojno ministrstvo sicer meni, da smo na to zimo bolje pripravljeni. Ob tem pa Gospodarsko zbornico ponovno poziva, naj se vrne v Ekonomsko-socialni svet. Predstavniki delodajalcev odgovarjajo: Smo za dialog, a ne brez povabila, opravičila in zagotovila, da vlada ne bo več kršila pravil.