Gospodinjska ali poslovna cena? Stara dilema pred novo kurilno sezono

Cene zemeljskega plina so na borzah skoraj 10-krat nižje kot v enakem obdobju lani, skladišča po Evropi pa so 95-odstotno polna. Nekoliko se je podražilo kurilno olje, a njegovo ceno z regulacijo še vedno nadzira država, najvišji skok je tako zaznati pri lesnih gorivih. Državne regulacije za plin in elektriko se bodo iztekle konec leta. S tem pa se vrača tudi vprašanje, ali morajo stanovalci v blokovskih naseljih, ki jih z energijo oskrbujejo upravniki, plačevati gospodinjsko ali poslovno ceno zemeljskega plina.