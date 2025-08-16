Gost promet in zastoji, zaradi gašenja požara pri Divači zaprta regionalna cesta

Še en prometno obremenjen konec tedna je na vrhuncu. Mnogi se odpravljajo na počitnice, zastoji nastajajo na primorski, gorenjski in štajerski avtocesti. Zaradi gašenja požara ob vozišču je zaprta regionalna cesta Črni Kal– Divača.

Visoke temperature in tudi občasne poletne nevihte poleg že tako prometno močno obremenjenega vikenda povzročajo še dodatne nevšečnosti v prometu. Po državi je nastalo več zastojev.

Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Ravbarkomando v smeri proti Kopru, pol kilometra dolga kolona vozil je tudi pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Zaradi poletnih prometnih tokov, kot pravijo na Prometno-informacijskem centru za državne ceste , zastoj nastaja na primorski hitri cesti Bertoki–Koper proti Portorožu. Na gorenjski avtocesti je sedemkilometrski zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji. Predor v obe smeri občasno zapirajo. Promet.si za Kranjsko Goro tako priporoča izvoz Lipce. Skozi Jesenice je prepovedan tranzitni promet proti Avstriji. Zaprt je uvoz Hrušica proti Karavankam.

Zastoj na gorenjski avtocesti, pri priključku Jesenice–zahod, Hrušica. FOTO: Promet.si icon-expand

Kolona pločevine se vije tudi na cesti Podtabor–Ljubelj, predor Ljubelj občasno zapirajo v smeri proti Avstriji zaradi kontrole na avstrijski strani. Na štajerski avtocesti pa so zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zaradi gašenja požara ob vozišču je popolnoma zaprta regionalna cesta Črni Kal–Divača.

Do 7. septembra velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton v času turistične sezone ob sobotah od 8. do 13. ure ter na primorskih avtocestah in ostalih cestah na Primorskem pa od 6. do 16. ure. Omejitev velja ob nedeljah in praznikih med 8. in 22. uro.