Gost promet in zastoji, zaradi gašenja požara pri Divači zaprta regionalna cesta

Visoke temperature in tudi občasne poletne nevihte poleg že tako prometno močno obremenjenega vikenda povzročajo še dodatne nevšečnosti v prometu. Po državi je nastalo več zastojev.
Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Ravbarkomando v smeri proti Kopru, pol kilometra dolga kolona vozil je tudi pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Zaradi poletnih prometnih tokov, kot pravijo na Prometno-informacijskem centru za državne ceste , zastoj nastaja na primorski hitri cesti Bertoki–Koper proti Portorožu.
Na gorenjski avtocesti je sedemkilometrski zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji. Predor v obe smeri občasno zapirajo. Promet.si za Kranjsko Goro tako priporoča izvoz Lipce. Skozi Jesenice je prepovedan tranzitni promet proti Avstriji. Zaprt je uvoz Hrušica proti Karavankam.
Kolona pločevine se vije tudi na cesti Podtabor–Ljubelj, predor Ljubelj občasno zapirajo v smeri proti Avstriji zaradi kontrole na avstrijski strani.
Na štajerski avtocesti pa so zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani.
Zaradi gašenja požara ob vozišču je popolnoma zaprta regionalna cesta Črni Kal–Divača.
Visoko gostoto prometa beležijo še na cestah Izola–Strunjan, Lesce–Bled in Šmarje–Dragonja.
Prometni koledar napovedanih zapor:
Zaradi prireditve bo do 21. ure še zaprta cesta Ušnik–Most na Soči.
Vipavska hitra cesta bo med Nanosom in Vipavo proti Vrtojbi, Italiji zaprta od nedelje, predvidoma od 22. ure dalje. Obvoz za lokalni promet bo po regionalni cesti med Razdrtim in Vipavo, za tranzitni promet pa preko prehoda Fernetiči.
Na štajerski avtocesti med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice v obe smeri promet poteka po enem voznem pasu. Zaprt je uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani.
Na gorenjski avtocesti bodo zaradi del na Celovški cesti do 31. avgusta zaprti vsi štirje kraki priključka Ljubljana Šentvid.
Cesta Vavta vas–Dolenjske Toplice–Podturn bo zaprta V Dolenjskih Toplicah predvidoma do 29. avgusta.
Trebija–Sovodenj bo zaprta pri Fužinah predvidoma do 31. avgusta.
Čatež ob Savi–Mokrice bo zaprta pri gradu Mokrice predvidoma do konca leta.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.