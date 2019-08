Gost promet z zastoji na primorski, štajerski in podravski avtocesti

Zastoji nastajajo na posameznih odsekih na primorski avtocesti med Postojno in Ljubljano, pot se podaljša od 30 do 40 minut. Med počivališčem Ravbarkomanda in priključkom Unec v smeri Ljubljane je nastalo območje zastojev v dolžini pet kilometrov.

Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Dravljami in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, zastoj je tu dolg dva kilometra. Gost promet je tudi pred predorom Karavanke.

Kilometer in pol dolg zastoj je tudi na podravski avtocesti pred Gruškovjem proti Hrvaški. Gost promet je na cestah Vrhnika - Brezovica in Šmarje - Koper.

Gneča na mejnih prehodih

Zaradi povečanega prometa proti morju in v obratni smeri pa je gneča tudi na mejnih prehodih. Za vstop v državo se na Dragonji tako čaka uro in pol, za izstop iz države pa boste na mejnih prehodih Obrežje, Sečovlje in Gruškovje čakali do ene ure.