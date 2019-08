Gost promet z zastoji na slovenskih cestah

Ponoči se je na štajerski avtocesti ob izhodu iz predora Pletovarje v smeri proti Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri je življenje izgubila 31-letna sopotnica v osebnem avtomobilu, ena oseba se je huje telesno poškodovala, sedem pa lažje. Zaradi nesreče je bila polovica avtoceste med priključkom Slovenske Konjice in priključkom Dramlje nekaj časa zaprta.

Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosez do Brezovice ter na južni ljubljanski obvoznici od priključka Ljubljana jug do Brezovice. Na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji je prometni zamašek dolg približno en kilometer, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji pa približno 3 kilometre. Zaradi varnosti občasno v obe smeri zapirajo predor.

Zastoji so tudi na cestah Izola–Strunjan ter Šmarje–Koper. Zaradi požara je na cesti Ajdovščina–Col promet urejen izmenično enosmerno.

Čakalne dobe so na mejnih prehodih Slovenska vas, Sočerga, Dragonja, Sečovlje, Metlika, Starod, Jelšane in Gruškovje.