Gostili bomo vrhunske vokaliste in znane televizijske obraze

V drugi polovici meseca maja za vas pripravljamo "mini" glasbeni festival odličnih vokalistov, ki jih poznamo tudi s televizijskih ekranov. V The Place bomo gostili vrhunsko Jano Šušteršič. Zmagovalka šova Slovenija ima talent, ki smo jo lahko spremljali tudi v oddaji Znan obraz ima svoj glas je prvovrstna vokalistka, glasbenica, avtorica in profesorica petja ter lastnica magistrskega naziva najbolj prestižne glasbene ustanove na svetu. Oder si je delila s številnimi svetovno znanimi glasbeniki, kot je na primer Lennyjem Kravitzom, tokrat pa nas bo s svojim glasom, 17. maja razvajala v The Placu. Koncert se začne ob 20. uri in vstop je prost.

Teden dni kasneje, 24. maja pa je na vrsti koncert Matjaž Kumlja, ki ga zagotovo poznate iz oddaje Znan obraz ima svoj glas, z odrov Slovenske popevke, najbolj gledanem muzikalu Mamma mia in njegovi dolgoletni glasbeni karieri. Matjaž nas bo s svojo interpretacijo "evergreen" skladb popeljal v nostalgični večer hitov, ki jih poznajo vse generacije, in pokazal, kako so to počeli včasih ... Oder bo delil z vrhunskim vokalnim triom LADYBUGZ - v živo, ob spremljavi odličnega banda. Koncert se začne ob 20. uri in vstop je prost.