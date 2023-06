Gostilna na Rožniku z julijem zapira vrata

"Žal vam moramo sporočiti, da se poslavljamo," so zapisali trenutni upravljalci gostilne.

"Kljub temu da smo želeli pogodbo za 10 let, so se lastniki gostilne odločili, da nam jo podaljšujejo le za eno leto, zato je nenehno izsiljevanje s tem, da bodo prodali gostilno in nam odvzeli možnost najema, postalo nevzdržno. (...) V takšni situaciji se raje umaknemo in gradimo novo zgodbo, na drugi lokaciji," so navedli.

Gostilna bo do konca meseca junija po njihovih napovedih še odprta, tudi dogodek ob podelitvi nagrade Kresnik bo izpeljan.

Kot omenjeno, se je podjetnik, ki je zadnje dve leti upravljal gostilno, odločil, da celotno ekipo preseli na drugo lokacijo, ki pa je še niso uradno razkrili.

Sodeč po objavah na spletu, objekt, v katerem so gostinsko dejavnost začeli izvajati leta 1869 in ki predvsem ob vikendih in praznikih privabi množice Ljubljančanov in drugih obiskovalcev, trenutno najema družba Tribuna naložbe, ki je prek podjetja Tribuna kapital v lasti Petra Zupanca, sicer tudi nekdanjega atleta in olimpijca. Lastnica objekta je medtem družina Obersne, natančneje Ivica Obersne.