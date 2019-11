Gostinci in turistični delavci v boj proti plastiki za enkratno uporabo

Minister za okolje in prostor Simon Zajc in v. d. direktorja Turistično gostinske zbornice Slovenije (TGZS) Fedja Pobegajlo sta danes na 66. Gostinsko turističnem zboru podpisala kodeks o zmanjšanju uporabe nadomestljivih plastičnih izdelkov za enkratno uporabo v gostinskih dejavnostih.

Gostinci, ki bodo pristopili h kodeksu, se bodo zavezali, da v svojih gostinskih obratih ne bodo uporabljali plastičnih slamic, krožnikov, lončkov in plastičnega jedilnega pribora.

Kot je pojasnil Zajc, se bodo gostinci, ki bodo pristopili h kodeksu, prostovoljno zavezali, da v svojih gostinskih obratih od 1. januarja prihodnje leto gostom ne bodo ponujali plastičnih slamic, plastičnih krožnikov, plastičnih lončkov in plastičnega jedilnega pribora.

"Z današnjim podpisom zbornica in člani zbornice sporočate, da je Slovenija zelena destinacija, ne samo po imenu, ampak tudi po dejanjih,"je bil zadovoljen minister. Člane zbornice je pozval k pristopu h kodeksu, "da boste pokazali strankam in svojim odjemalcem, da vam je mar za okolje in da bomo tudi navzven pokazali, da se plastičnim izdelkom za enkratno uporabo v Sloveniji čas izteka".

Minister za okolje je dodal, da gre že za drugo zbornico, ki se zaveda, kako pomembno je, da se obnašamo trajnostno. Okoljsko ministrstvo je namreč podoben kodeks že podpisalo s trgovinsko zbornico. Je pa razlika po Zajčevih pojasnilih ta, da se bodo gostinci v skladu z danes podpisanim kodeksom s prihodnjim letom plastičnim izdelkom za enkratno uporabo odpovedali prostovoljno, z letom 2021 pa jih bodo v skladu z evropsko direktivo prepovedali.

"To je še eden od korakov, s katerim želimo v Sloveniji priti do tega, da drastično zmanjšamo nastanek odpadkov in da plastične izdelke za enkratno uporabo nadomestimo z izdelki, ki jih lahko recikliramo oziroma z izdelki za večkratno uporabo," je še dejal.

Gostinsko-turistični zbor je danes v Ljubljani potekal v okviru Dni slovenskega turizma, ki predstavljajo najpomembnejši strokovni dogodek v Sloveniji na področju turizma.