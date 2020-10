Gostinci: Ljudje se v gostilnah ukrepov držijo najmanj

Takoj, ko bodo poostreni ukrepi začeli veljati, jih bomo upoštevali, pravijo trgovci, gostinci in drugod v zaprtih javnih prostorih. Na ljubljanski upravni enoti so denimo že povečali število varnostnikov, ki bodo skrbeli, da več kot 10 ljudi naenkrat ne bo v njihovih prostorih. Več varnostnikov bodo potrebovali tudi trgovci, ki bodo prav tako šteli število obiskovalcev in centre po potrebi tudi zapirali. Gostinci pa pravijo, da bodo omejevali skupine gostov. Nekateri opažajo, da se prav v gostilnah ljudje najmanj držijo ukrepov.