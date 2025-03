Gostinci proti brezplačni strežbi vode iz pipe

Lani poleti je Zveza potrošnikov Slovenije vlado pozvala, naj uzakoni brezplačno vodo iz pipe v gostilnah in zdraviliščih. Takrat so opozorili, da vodo iz pipe ponekod zaračunavajo ali pa je sploh ne strežejo. Vlada je zdaj ta predlog vključila v osnutek novega zakona o gostinstvu, ki ga bo obravnavala na današnji seji.

"Izvedeli smo, da predlog zakona poleg drugih novosti vključuje tudi obvezno brezplačno strežbo vode iz pipe, kar za gostince pomeni prisilno opravljanje dodatnih storitev brez plačila," so opozorili v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Kot pravijo, so v OZS že večkrat opozorili, da gre v primeru strežbe vode iz vodovodnega omrežja za odločitev posameznega gostinca. "Vsak ima namreč svoj način dela in strežbe, ki vključuje ponudbo vode iz pipe ali pa ne. Prisila z zakonom je povsem nesprejemljiva," je kritičen predsednik OZS Blaž Cvar.

Mnogi gostinci že zdaj svojim gostom nudijo vodo iz pipe, njihova odločitev pa je, ali za to zaračunajo postrežnino, pravijo v Sekciji za gostinstvo in turizem pri OZS in poudarjajo, da tudi pri strežbi vode nastajajo stroški, kot so pranje vrčev in kozarcev, strežba in podobno.

"Brezplačno naj bo voda na voljo na javnih mestih, gostincem samim pa naj bo tudi v prihodnje prepuščena odločitev, ali bodo vodo točili brezplačno ali ne," je poudaril.