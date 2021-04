Gostinci obupani nad nastalo škodo ob zaprtju: 'Samo v kuhinji bo šlo v nič za 5000 evrov hrane'

Gostinci si zavajanja enostavno ne morejo več privoščiti, pravijo in z obupom pogledujejo proti zalogam hrane in pijače, ki že sedmi mesec zaman čakata na postrežbo. Živilom in pijači se je v tem času iztekel rok uporabe in tako niso več užitni. Nastalo je za več tisoč evrov škode, pripoveduje bohinjski gostinec, ki je lani tik pred epidemijo v obnovo lokala investiral ogromno vsoto denarja. V sekciji za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici vse upe zdaj polagajo v interventni zakon, po katerem naj bi gostinci prejeli enkratno državno pomoč za ponovni zagon dejavnosti.

