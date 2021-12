Petek zvečer in sproščeno vzdušje v praznični Ljubljani. A potem šok – stojnice s hrano in pijačo so bile to noč še zadnjič odprte. Gostinci so presenečeni: "Ne morem verjeti, ne vem, kaj naj rečem, jaz sem brez besed," razlaga eden izmed ponudnikov. "Nam je zelo žal glede situacije, ampak pri tem nimamo vpliva, tako da zelo žalostno in smo zelo razočarani."

Verjeti niso mogli niti obiskovalci: "Zakaj pa zadnjič?" Gostinci pa se sprašujejo: "Kdo nam bo povrnil stroške, to pa se nihče ne vpraša. 16 tisoč evrov smo dali za najem hišice, osem tisočakov za kozarčke, pa hrana in pijača," našteva gostinka. "Del stvari bo šel zagotovo v smeti, ker imamo specifično robo, se pravi mleto meso, ki je nasoljeno, pripravljeno in to ne gre več v zmrzovalnik, to je kar velika škoda," dodaja.