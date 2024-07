Gostinci vztrajajo: Tudi s postrežbo vode iz pipe nastajajo stroški

V vročih dneh je pitje vode še toliko bolj zdrava in nujna odločitev, zato se marsikomu verjetno zdi nesmiselno, ko natakar v gostinskem lokalu gostu postrežbo vode iz pipe zaračuna ali pa mu ponudi ustekleničeno vodo. Takih primerov je malo morje, pravijo na Zvezi potrošnikov, kjer so začeli s kampanjo, s katero želijo vlado pozvati, naj uzakoni pravico do brezplačne vode iz pipe v gostinskih obratih in zdraviliščih. Gostinci ob tem vztrajajo, da bi možnost izbire zaračunavanja morala ostati, saj tudi s postrežbo vode iz pipe nastajajo stroški.