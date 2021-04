Gostinci: 'Za naraščanje okužb ne morejo kriviti nas, večino časa smo zaprti'

V strokovni skupini pravijo, da razumejo želje gospodarstva, a da so trenutno okužbe še vedno v porastu, zato da je treba narediti vse, da se epidemija umiri. "Potrebno je upoštevati ukrepe, ker samo na ta način lahko dosežemo to, da se krivulja začne ravnati in pa da se bo ta krivulja začela čim prej zniževati. Kar bo omogočilo tudi to, da bomo sproščali še dodatne ukrepe," pojasnjuje vodja svetovalne skupine Mateja Logar. "Lahko si nalijemo čistega vina in si priznamo, da se ljudje družijo, kar je človeško. Hkrati pa se po tolikem času lahko dobijo doma, na kakšnem vrtu. In dejansko ne moremo govoriti, da je gostinstvo krivo za rast okužb, ker po tako dolgem času zaprtja seveda nismo krivci," še dodaja Čarman.

Z obljubami pristojnih, da tokrat na njih ne bodo pozabili, je gostinski sektor pričakoval odločitev vlade o tem, kako bomo živeli prihodnji teden. In kljub temu, da se večina storitev vendarle odpira, ostajajo lokali in restavracije še naprej zaprti. "Dobivamo lažne obljube, neke bombončke, kjer verjamemo da se bomo kaj prej odprli, potem se spet ne. Tako da dejansko če me zdaj vprašate, če bom odprl pred prvomajskimi počitnicami oba lokala, nisem optimist," razlaga Gašper Čarman iz Svetovnega sveta za gostinstvo OZS.

Po novem semaforju sproščanja ukrepov se bodo terase lokalov in restavracij lahko odprle v naslednji, oranžni fazi, ki jo bodo nekatere regije lahko hitro dosegle. A po tolikem času, je tudi to prepozno, pravijo gostinci. "Vsa solidarnosti in potrpežljivost ima svoje meje in po enem letu tega omejevanja je mislim da napočil čas, da se vendarle nekaj spremeni,"opozarja Blaž Cvar, predsednik sekcije za gostinstvo in turizem.

Gostinci opozarjajo na odhod kadra

Finančna izguba je nepredstavljiva pravijo danes, a da to ni vse kar so med epidemijo izgubili. Približno 40 tisoč ljudi je pri nas zaposlenih v gostinstvu in turizmu, lani se je to število znižalo za več kot 12 odstotkov. "Govorimo o odhodu kadra, ki smo ga gradili, ki smo ga izobraževali. In to ne leta, temveč desetletja. Zdaj si jih je, po naših informacijah, ogromno našlo službe v drugih branžah in bodo tam tudi ostali," še razlaga Čarman.

Sicer pa smo danes želeli, da svojo plat zgodbe predstavijo tudi na Počivalškovem ministrstvu, ki naj bi gostincem obljubljal, da bo tokrat poskrbel tudi za njih. A se na naše prošnje niso odzvali.