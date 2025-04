Gostincu, ki so mu prepovedali izdelovati konopljino pivo, 106.000 evrov odškodnine

Zdravstveni inšpektorat je gostincu prepovedal proizvajanje piva z izvlečkom hmelja in navadne konoplje.

Begić je pivo z izvlečkom hmelja in navadne konoplje začel proizvajati in v lokalu prodajati pred več kot četrt stoletja, to pa mu je kmalu prepovedal zdravstveni inšpektorat zaradi suma, da pivo vsebuje zdravju škodljive kanabinoidne snovi. Za škodo, ki naj bi pri tem nastala, je Begić tožil državo, poroča Delo.

Leta 2018 je sodišče z vmesno sodbo pravnomočno odločilo, da mu pripada odškodnina za škodo, nastalo zaradi ravnanja državnih organov v obdobju med letoma 1998 in 2004, a hkrati tudi določilo, da je treba višino odškodnine ugotoviti v posebnem postopku. V njem je Begić od države zahteval 12 milijonov evrov, in sicer zaradi izgubljenega zaslužka oziroma dobička, izgubljene hiše, ki je bila zaplenjena v izvršbi zaradi neizpolnjevanja posojilnih obveznosti, izgubljene opreme pivovarne in nezmožnosti uporabe patenta.

Pred dobrim letom je novomeško okrožno sodišče Begićev zahtevek v celoti zavrnilo. Pritožil se je na ljubljansko višje sodišče, ki je po pisanju časnika odločilo, da mu pripada odškodnina v višini 105.745 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi, in sicer kot delno poplačilo za hišo, ki jo je izgubil v izvršilnem postopku. V preostalem delu pa je sodišče zahtevek zavrnilo.

Begićev odvetnik je po navedbah Dela napovedal vložitev predloga za dopustitev revizije na vrhovno sodišče.