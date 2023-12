Bi lahko svoj poklic opravljali 58 let z enakim navdušenjem in zagnanostjo? Prav takšna je zgodba 80-letnega Franka Bernjaka iz Spodnje Idrije, ki se je po drugi svetovni vojni, pri svojih 22 letih odločil, da bo v svojem rojstnem kraju odprl gostinski lokal. Ker je bilo dela veliko, je zaposlil še natakarico po imenu Jerneja, ki je nekaj let zatem postala tudi njegova žena. Oba še danes, z enako navdušenostjo, sprejmeta in pozdravita vsakega gosta, ki vstopi v njun lokal.