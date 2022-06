Gostinstvo: ponujajo celo 15 evrov na uro, a odziva ni

In kako naprej? Svoje bi s poštenim plačilom in varnimi oblikami zaposlitve morali prispevati delodajalci, a tudi delavci na drugi strani prepogosto izigravajo pravila. Pri tem pa mora, dodaja Trnovčeva, pomagati tudi država z ugodnejšo davčno politiko.

Velika gneča ob stojnicah s hrano v prestolnici priča o pokoronskem razcvetu gostinstva: zanimanja za kulinariko ali bolje rečeno uživanja v kulinariki, je dovolj. Glede na kadrovsko podhranjenost za mnoge gostince celo preveč. Razlogov, zakaj je danes v svoje vrste tako zelo težko privabiti kuharja ali natakarja, je po oceni Mojce Trnovec več. "V gostinstvu delo ni bilo vredno nikoli; boš šel za kuharja, boš natakar, če se ne boš učil. In to je velika problematika že naših prejšnjih generacij, ne sam naše. In vrednost poklica kuhar, natakar bo treba dvigniti," razlaga.

Vinko Rušnik iz Gostilne Jurman pravi: "Trenutno imamo vsa delovna mesta nekako zapolnjena, res da bi lahko zaposlili še dva ali tri dodatne ljudi, katerih pa ne dobimo. Je pa dejstvo, da ni težava samo v gostinstvu. Ampak je težava na splošno v vseh sektorjih. Kajti veliko znancev, prijateljev iz drugih dejavnosti ima enake težave kot mi, če ne še večje."

Najtežje je sicer v gostinstvu prav v poletnih mesecih. Predvsem na obali, kjer iščejo sezonske delavce in ponujajo zelo visoka plačila, tudi do 15 evrov na uro. "Trenutno gostinski obrati - bodisi v notranjosti Slovenije, na Štajerski, v Prekmurju ali na Gorenjski – izgubljajo zaposlene, kajti na Obali in drugih zgoščenih turističnih lokacijah so obljube prevelike, da bi se jim dal upreti," opozarja Rušnik.

Uvoz delovne sile iz tujine ni vedno rešitev, glavna omejitev ostaja jezik

Hude posledice je po ocenah gostincev gotovo pustila tudi epidemija, ki je tako rekoč ohromila gostinstvo. "Informacije so bile prepočasne, ti nisi vedeli, kaj bo z delavcem, eni so v paniki delavce dajali na zavod, drugi so jih odpuščali, sama refundacija bodisi prispevkov, ali kasneje potem tudi nekaj minimalnega plač, je prišla zelo pozno," še pravi chefinja.

Mnogi so se zato raje odločili zapustiti gostinstvo in se podali v druge, varnejše, panoge. Večina pa pred jesenjo, ko je težko napovedati, kaj nas čaka, o vrnitvi v gostinstvo ne razmišlja.