Gotovina bo kraljica tudi po uvedbi digitalnega evra

To je v današnji razpravi Banke Slovenije o napredku projekta digitalnega evra in o njegovih prednostih zagotovil tudi namestnik guvernerja Banke Slovenije Primož Dolenc. "Gotovina ostaja temelj našega finančnega sistema. Gotovina ostaja splošno dostopno in sprejeto plačilno sredstvo za vse v Evropi," je dejal. To je pomembno za omogočanje finančne vključenosti in ob izrednih dogodkih, kot so izpad elektrike ali kibernetski napadi.

Digitalni evro bo po zagotovilih obeh tako kot današnji digitalni plačilni sistemi zagotavljal najvišjo raven zasebnosti. "Ne bo temeljil na zbiranju osebnih podatkov," je zatrdil Dolenc. Evropska centralna banka (ECB) bo uporabljala najnaprednejšo tehnologijo in strogo upravljanje podatkov, pri čemer identiteta uporabnikov ne bo dostopna centralni banki, ampak samo bankam oz. plačilnim ponudnikom, je dodal Piere Cipollone

V projektu skrbno pazijo na iskanje ravnovesja med zasebnostjo in zakonitostjo, saj je treba po Dolenčevih navedbah preprečiti zlorabe za nezakonite namene. Hkrati pa je treba zagotoviti dostopnost digitalnega evra in njegovo vsestransko uporabo. "Na voljo bo vsem državljanom, podjetjem in trgovcem v evrskem območju," je dejal. To ne bo komercialni produkt, temveč sredstvo v javno korist.

Digitalni evro je logičen korak v razvoju evrske valute. "Pri tem je naš cilj zagotoviti, da sledimo času," je dejal Dolenc in spomnil, da se spreminja tudi način, kako plačujemo. Delež gotovinskih plačil na fizičnih prodajnih mestih v evrskem območju se je namreč močno zmanjšal. Tudi pričakovanja potrošnikov so se spremenila. Slovenija deli isti trend, čeprav smo v državi nekoliko bolj naklonjeni gotovini, kot je povprečje v Evropi.