Gotovino že marsikje zavračajo, jo bo 'zacementirala' ustava?

Po podatkih Evropske centralne banke se Slovenci uvrščamo med države, kjer za plačila pri fizičnih nakupih pogosteje uporabljamo gotovino.
Po uporabi gotovine Slovenija s 64 odstotki gotovinskih plačil spada v zgornjo tretjino držav Evropske unije. Na gotovino smo precej bolj navezani kot denimo Francija, Nizozemska ali Finska, in nekoliko manj kot Avstrija in Hrvaška.
Zagovorniki gotovine pa opažajo, da različna prodajna mesta, tudi banke, plačevanje z gotovino omejujejo oziroma ga ne omogočajo več.
"Gotovina predstavlja temeljno sredstvo finančne svobode posameznika, omogoča enakopravno sodelovanje v gospodarskem življenju in krepi zaupanje v evro kot skupne valute," je prepričan Ivan Jurgec, pobudnik vpisa pravice do uporabe gotovine v ustavo.
Digitalni evro, ki ga pripravlja Evropska centralna banka, ne sme nadomestiti gotovine, še poudarja Jurgec. Podpise, da gotovina postane ustavna pravica, so poslancem izročili pred dvema letoma.
Strokovna skupina ustavne komisije je pripravila predlog novega člena, da ima vsakdo pravico do uporabe gotovine pri bančnem poslovanju in drugih oblikah pravnega prometa.
"Bo seveda treba - v skladu z evropsko ureditvijo - z zakonom predvideti primerne možnosti uporabe gotovine povsod tam, kjer to v praksi ni ustrezno urejeno," poudarja poročevalec strokovne skupine Miro Cerar. Ustavni pravnik priložnost za širitev možnosti plačevanja z gotovino vidi tudi pri upravnih organih, v bankah, na poštah, pri uporabi parkirišč in plačevanju javnega prometa.
