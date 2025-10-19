Gotovino že marsikje zavračajo, jo bo 'zacementirala' ustava?

Bo pravica do plačevanja z gotovino že kmalu vpisana v ustavo kot temeljna človekova pravica? Tako predlagajo v združenju "Povezani smo", njihovo pobudo pa je s podpisi podprlo več kot 56.000 državljanov. Opažajo, da na številnih prodajnih mestih po Sloveniji plačevanje z gotovino omejujejo ali preprosto bankovcev in kovancev sploh ne sprejemajo več. To je diskriminacija, ki v stisko spravlja predvsem starejše in ranljive, ki niso digitalno pismeni, pravijo. Njihov predlog je soglasno podprla parlamentarna ustavna komisija, izglasovati ga morata še najmanj dve tretjini poslancev.

Po podatkih Evropske centralne banke se Slovenci uvrščamo med države, kjer za plačila pri fizičnih nakupih pogosteje uporabljamo gotovino. Po uporabi gotovine Slovenija s 64 odstotki gotovinskih plačil spada v zgornjo tretjino držav Evropske unije. Na gotovino smo precej bolj navezani kot denimo Francija, Nizozemska ali Finska, in nekoliko manj kot Avstrija in Hrvaška.

Zagovorniki gotovine pa opažajo, da različna prodajna mesta, tudi banke, plačevanje z gotovino omejujejo oziroma ga ne omogočajo več. "Gotovina predstavlja temeljno sredstvo finančne svobode posameznika, omogoča enakopravno sodelovanje v gospodarskem življenju in krepi zaupanje v evro kot skupne valute," je prepričan Ivan Jurgec, pobudnik vpisa pravice do uporabe gotovine v ustavo.

Zaradi odrivanja gotovine so starejši v veliki stiski FOTO: AP