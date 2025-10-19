Svetli način
Slovenija

Gotovino že marsikje zavračajo, jo bo 'zacementirala' ustava?

Ljubljana, 19. 10. 2025 19.42 | Posodobljeno pred 28 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Špela Bezjak Zrim
Komentarji
30

Bo pravica do plačevanja z gotovino že kmalu vpisana v ustavo kot temeljna človekova pravica? Tako predlagajo v združenju "Povezani smo", njihovo pobudo pa je s podpisi podprlo več kot 56.000 državljanov. Opažajo, da na številnih prodajnih mestih po Sloveniji plačevanje z gotovino omejujejo ali preprosto bankovcev in kovancev sploh ne sprejemajo več. To je diskriminacija, ki v stisko spravlja predvsem starejše in ranljive, ki niso digitalno pismeni, pravijo. Njihov predlog je soglasno podprla parlamentarna ustavna komisija, izglasovati ga morata še najmanj dve tretjini poslancev.

Po podatkih Evropske centralne banke se Slovenci uvrščamo med države, kjer za plačila pri fizičnih nakupih pogosteje uporabljamo gotovino.

Po uporabi gotovine Slovenija s 64 odstotki gotovinskih plačil spada v zgornjo tretjino držav Evropske unije. Na gotovino smo precej bolj navezani kot denimo Francija, Nizozemska ali Finska, in nekoliko manj kot Avstrija in Hrvaška.

Preberi še Slovenci še vedno najbolj zaupamo gotovini

Zagovorniki gotovine pa opažajo, da različna prodajna mesta, tudi banke, plačevanje z gotovino omejujejo oziroma ga ne omogočajo več.

"Gotovina predstavlja temeljno sredstvo finančne svobode posameznika, omogoča enakopravno sodelovanje v gospodarskem življenju in krepi zaupanje v evro kot skupne valute," je prepričan Ivan Jurgec, pobudnik vpisa pravice do uporabe gotovine v ustavo.

Zaradi odrivanja gotovine so starejši v veliki stiski
Zaradi odrivanja gotovine so starejši v veliki stiski FOTO: AP

Digitalni evro, ki ga pripravlja Evropska centralna banka, ne sme nadomestiti gotovine, še poudarja Jurgec. Podpise, da gotovina postane ustavna pravica, so poslancem izročili pred dvema letoma.

Strokovna skupina ustavne komisije je pripravila predlog novega člena, da ima vsakdo pravico do uporabe gotovine pri bančnem poslovanju in drugih oblikah pravnega prometa.

"Bo seveda treba - v skladu z evropsko ureditvijo - z zakonom predvideti primerne možnosti uporabe gotovine povsod tam, kjer to v praksi ni ustrezno urejeno," poudarja poročevalec strokovne skupine Miro Cerar. Ustavni pravnik priložnost za širitev možnosti plačevanja z gotovino vidi tudi pri upravnih organih, v bankah, na poštah, pri uporabi parkirišč in plačevanju javnega prometa.

KOMENTARJI (30)

zmerni pesimist
19. 10. 2025 20.10
Kupujem tam kjer vzamejo gotovino in pika
ODGOVORI
0 0
Artechh
19. 10. 2025 20.08
Gotovina je odlično orodje sive ekonomije. Je razlog da imamo povprečno plačo 1500 živimo pa kot da jo imamo 7000
ODGOVORI
0 0
presnet
19. 10. 2025 20.07
+2
Na vseh tržnicah in praktično vseh pekarnah se plačuje z gotovino.
ODGOVORI
2 0
Professor
19. 10. 2025 20.06
+2
Čez par let bomo lahko plačevali le s kartico oziroma z virtualnim denarjem, ki nima kritja. To bo pripeljalo do marsikatere nevšečnosti - od isključitve posameznikov iz sistema z enim klikom do bankrota cele države. Predstavljajte si življenje, ko naenkrat vaše kartice niso več veljavne oziroma so preklicane, gotovina pa je preteklost. Virtualni denar (kartice) posamezniki ne nadzorujemo, gotovino pa lahko. Razmislite kaj je bolje za navadne smrtnike?Osebno sem za to, da ohranimo sistem plačevanja z gotovino čeprav si velike korporacije in strici iz ozadja prizadevajo, za ukinitev gotovinskega plačila. Le zakaj...Želijo nas upravljati z računalniško miško. Bankvci in konvančki kmalu bodo preteklost. Preberite to sporočilo čez kakšnih 5-10 let.
ODGOVORI
2 0
losser
19. 10. 2025 20.06
+1
No kdo raje da 2-3% bankam za placila s kartico? Kdo?
ODGOVORI
1 0
ce.ce
19. 10. 2025 20.05
+1
aha. treba je sledit denarju
ODGOVORI
1 0
razumi če lahko
19. 10. 2025 20.04
+4
Ukinitev gotovine v celoti in povsod bi izkoreninila korupcijo seveda pa nastane 100 % kontrola nad vsem tako , da je to zelo kočljiva zadeva !
ODGOVORI
4 0
Heprk
19. 10. 2025 20.01
+0
Sploh me ne zanima ce kdo noce gotovine. Bo pac placal s svojim denarjem kar sem zapravil jaz. Enostavno.
ODGOVORI
2 2
Rde?a pesa in hren
19. 10. 2025 20.00
+2
Gotovina mora ostati, tele kartice in ostalo so eno samo zlo, pripomoček za zapravljanje. Ko enkrat vidiš, kako hitro keš korpni iz gnarnice, potem se hitro ustaviš...
ODGOVORI
5 3
Artechh
19. 10. 2025 20.06
Jaz hitro vidim če kopni iz kartice. Če pa nimaš samokontrole je pa drugje problem
ODGOVORI
0 0
Appendix
19. 10. 2025 19.59
+4
V pekarnah v glavnem sprejemajo gotovino
ODGOVORI
4 0
proofreader
19. 10. 2025 19.57
+3
Slovenske železnice na kartomatih ne sprejemajo gotovine.
ODGOVORI
4 1
300 let do specialista
19. 10. 2025 19.59
+1
Kdo se še vozi z železnico, prej si s slirojem.
ODGOVORI
3 2
inside1
19. 10. 2025 19.57
+8
gotovina mora ostat. to je samo še ena poteza kako nas vse hočejo imet pod kontrolo v vseh stvareh.....
ODGOVORI
10 2
Vojko Kos
19. 10. 2025 20.02
-3
Kdor je pošten, se kontrole ne boji! Gotovo pa je preko kartic lažje slediti lopovom in zato podpiram kartice.
ODGOVORI
2 5
300 let do specialista
19. 10. 2025 20.06
+2
Vojc, kartice so OK, ne gre ae tu za "lopove", gre se za represijo, ki jo v primeru digitalne valute lahko izvajajo na polno in proti vsakomur, ki se ne bo atrinjal z norimi politikami, ki so, kot vidiš nastopile že kakšni dve desetletji nazaj, biroktrati v kiklah nas hočejo zasužnjiti in nič drugega, kdo upoševa naša mnenja, kdaj se glasuje za kaj pomembnega znotraj EU? Nikoli.
ODGOVORI
2 0
spam1
19. 10. 2025 20.09
Zakaj se mora nujno nekdo vtakniti v vsako transakcijo med dvema osebama?
ODGOVORI
0 0
Killing of Hind Rajab
19. 10. 2025 19.56
+8
VSI podpisat...keš gotovina je vse kar ostane človeku...samo virtualni keš je največja represija kar čaka ljudi...če se gotovina ukine...Neposlusnim bodo račun enostavno ugasnili ...kar pomeni ne boš smel kupiti niti kruha....ali recimo samo 6 piv na teden...če bo tako odločil bruselj...pod pretvezo da ne bo alkoholizma ( več steklenic enostavno ne bo možno plačati....).... seveda ne gre za pivo...gre recimo za tortico...pod pretvezo da ste jih ta teden že plačali 5...vam šeste ne bo možno kupiti...ker se je ne bo dalo plačati...recimo - omejitve v določenih trgovinah...pisalo bo ,vta teden ste bili tuksj že 3 x kar je tedenski limit...ali pa , na vlak. avtobus ne snete ker ga ne morete plačati...kartica bo " povedala " da ste tedenski , dnevni , mesečni limit pokurili...in tako v nedogled...za vse kar ne bo ustrezalo befelu z vrha...bo narod omejen...na način, plačilo ni možno...in zato storitve ni. ...itd itd...GOTOVINO V USTAVO...PIKA . AMEN ...
ODGOVORI
10 2
tmj
19. 10. 2025 19.56
+0
zakaj je ne sprejemajo? ker jim zaposleni tok kradejo
ODGOVORI
2 2
300 let do specialista
19. 10. 2025 19.54
+5
Ko, če se ukine gotovina je k9nec z rajo, tega se zavedajte, samo še poslušni kužki bodo dobili pravice do "zapravljanja".
ODGOVORI
8 3
Združene države Evrope
19. 10. 2025 19.54
+6
EU zaenkrat nima namena ukiniti gotovine. Prej nam bo to storila leva politika v Sloveniji. Jaz redno uporabljam kartico ampak gotovino je del svobode, ki je Evropejci nikoli nebomo dali vstran. V Slo lahko vsepovsod plačaš s kartico. Nemci so glede tega vsaj 30 let za nami, tako da se ne rabite bat da bi vam eu ukinila gotovino. To kaj vidite nemčijo po tv je samo 10% Nemčije. Isto kot bi pri nas posploševali Ljubljano na celo Slovenijo haha. Nemci plačujejo vse z kešom in kaj bodo Nemci rekli tako bo v EU.
ODGOVORI
8 2
Heprk
19. 10. 2025 19.57
-2
Leva politika? Ravno levicarji so pobudniki tega in ravno desnicarski eu parlament zeli ukiniti to. Prevec si jansist za razumevanje
ODGOVORI
2 4
Arguss
19. 10. 2025 19.53
+0
JA BODO KONC JE
ODGOVORI
2 2
galeon
19. 10. 2025 19.53
+12
Gotovina je zakonito plačilno sredstvo pri nas. Za to ni potrebna ustava. Če pa mi gostinec za pojedeno hrano, ne bo hotel vzet gotovine, bo pa to njegov problem.
ODGOVORI
14 2
tmj
19. 10. 2025 19.56
ne mores narociti pijace za sankom predstozicam
ODGOVORI
0 0
Bolfenk2
19. 10. 2025 19.51
-6
Z gotovino plačujejo le lopovi in kriminalci ki utajujejo davke, ali denar kradejo.
ODGOVORI
10 16
Puško v koruzo
19. 10. 2025 19.54
-4
Janez bo prvi, ki bo prispeval podpis za gotovino. Vreče zakopane gotovine iz časa Patrije je treba še nekako zapravit
ODGOVORI
4 8
Darko32
19. 10. 2025 19.51
+4
Tukaj gre za veliko zavajanje pisca. Namreč kdor malo pogleda bo videl pri vseh trgovcih, da je možno plačilo z gotovino in karticami. Je pa res, da POLOŽNIC katere plačujemo pri določenih trgovcih NI MOŽNO plaačti z kartico. Tako je potrebno plačati z gotovino. Če smo pošteni je to pravilno, saj BANKE POBEREJO PROVIZIJO in je trgovec na zgubi. >Delavec pa dela zastonj. Zato BANKE forsirajo to barabijo, da bi čim več kasirali. Tako položnice kasirajo do 3€ provizije ali pa celo 10€ provizije. Če gledamo male podjetnike, kateri nimajo pogostih transakcij se poslužujejo plačala preko predračuna ali pa plačilo z kartico. Ti navadno z to potezo izgubljajo in ne prodajo nič. Zato bi bilo pravilno, da s eomogoči plačilo z gotovino in za storitev se MORA izdati račun. A kaj pomaga ko vsi, kateri prodajajo BUREK, KEBAB ali voče ne izdajajo računov. Zato bi morali INŠPEKTORJI pritisniti na njih in ne jih pustiti, da to delajo. Zato bodimo pošteni in realni. VIdeli smo veliko primerov, kjer so ljudje hoteli plačati a niso mogli, ker plačilni sisitem kartic ni delal.
ODGOVORI
6 2
