GourmetShop, trgovina za strastne ljubitelje kulinarike

Smo ena od vodilnih kulinaričnih trgovin pri nas s preko 5000 proizvodi. Naša usmeritev je vedno bila ponuditi trgu odličnost in najnovejše trende. Poleg spletne strani vam je na voljo tudi trgovina GourmetShop v BTC/kletna etaža pod Emporium-om, v sklopu katere je tudi najmodernejša kulinarična delavnica za različne predstavitve in prezentacije.

Vse se je pričelo spontano pred natanko 30 leti. To so bili časi, ko si moral na dober sladoled ali kavo v Trst. Na enem od takih izletov na tržaško obalo se je porodila ideja, da bi kvalitetne proizvode ponudili tudi našim gostincem in jim hkrati pomagali s strokovno pomočjo. Na mnogih segmentih kulinarike smo orali ledino. Prvi smo trgu ponudili koncept popolnoma naravnih sladoledov, kakor tudi pravo belgijsko in francosko čokolado. Naš zadnji projekt je trgu ponuditi posebne moke odlične kvalitete, ki dejansko omogočajo pripravo kvalitetnih proizvodov, pic, kruha, peciva, piškotov, pa vse do testenin.

icon-link Arašidi, čokolada, mehka karamele so sestavine te čokoladne sladice. Za vas imamo več kot 60 zelo različnih čokolad in med njimi je nekaj povsem izjemnih. FOTO: Arhiv ponudnika

Segment naše ponudbe je zelo širok. Najpomembnejša je ponudba osnovnih sestavin, kot so različne želatine, pektini, škrobi, sladkorji, vlaknine brez katerih si je težko predstavljati pripravo modernih receptov. Sodobna kulinarika se namreč zaradi novih potreb zelo hitro spreminja. Nove zahteve so več okusa, manj sladkorja, manj maščob. Na področju inovacij smo zelo aktivni. Ne ukvarjamo se samo z materiali temveč tudi s prenosom znanja. Sodelujemo z mnogimi najboljšimi strokovnjaki in Akademijami širom sveta. Tako smo trenutno vpeti v povsem nove sestavine rastlinskega izvora, ki omogočajo izjemne rezultate, ki do sedaj niso bili mogoči. Z vlakninami lahko nadomeščamo maščobe, jih uporabljamo namesto jajc, z njimi nadomeščamo sladkorje. Kulinarika z njimi dobiva povsem nove razsežnosti. V vseh 30 letih delovanja smo ustvarili mnogo kontaktov. Tako danes sodelujemo s preko 50 proizvajalci iz celega sveta. Naša največja strast je seveda čokolada v vsej njeni obliki. Na naših policah je tako več kot 60 različnih čokolad, ki so med seboj zelo različne. Največji segment predstavljajo belgijske čokolade Callebaut, najbolj prodajane čokolade v kulinaričnem svetu. Prestižne so francoske Cacao Barry, zelo različne, iz kakava različnih sort in različnih leg. Mlečne in bele čokolade še vedno prednjačijo iz Švice, oni so jih izumili saj imajo najbolj kvalitetno mleko iz švicarskih Alp. Carma je predstavnik naših švicarskih čokolad, namenjene največjim čokoladnim navdušencem. In na koncu nekaj najboljšega od najboljšega. Po mnenju stroke nedvomno najboljše čokolade na svetu, znamenite Domori, tako za ljubitelje čokoladnih izdelkov kot v manjši embalaži v tablicah za neizmerne užitke.

icon-link Komaj čakamo, da ponovno začnemo z delavnicami priprave domačih naravnih sladoledov. FOTO: Arhiv ponudnika

Naslednja naša strast so seveda sladoledi. Njihova sezona pravkar prihaja. Za domače ljubitelje priprave imamo v programu številne sestavine, razvili smo tudi lastne povsem naravne osnove iz najboljših sestavin, ki vam omogočajo tudi doma najboljšo kvaliteto sladoledov. In ker sladoleda ne moremo pripraviti brez kvalitetnih aparatov imamo v programu aparate italijanskega proizvajalca Nemox, ki ga zaradi svoje kvalitete ni potrebno posebej predstavljati. Pandemija je našo dejavnost obrnila povsem na glavo. Hoteli in restavracije so zaprti, to bili do sedaj naši glavni odjemalci. Z odprtjem trgovine v spodnji etaži hale Emporium v BTC smo odlične sestavine, pripomočke in aparate ponudili tudi vsem strastnim ljubiteljem kuhanja in peke. Z osrednjim kulinaričnim laboratorijem, kjer sicer izvajamo številne delavnice in navsezadnje odkrivamo nove recepte, vam je na voljo pravi kulinarični center.

icon-link Pravi spiralni mešalec za vse vrte testa je končno na voljo tudi v majhni namizni domači izvedbi, Grilletta je sinonim za to vrsto domačih aparatov. FOTO: Arhiv ponudnika

Situacija družbenega distanciranja je prinesla tudi nekaj dobrega. Doma zopet kuhamo in peka kruha, pic, peciva in priprava domačih testenin so postali pravi hit. Prav zato smo ponudbo dodali izjemne moke dveh odličnih mlinov, Molini Pizzuti iz okolice Neaplja, od koder pice tudi izvirajo. Iz njihove legendarne moke Costa d'Amalfi je prav pred pandemijo bila spečena najboljša napolitanska pica na svetu. Pri nas je ta moka postala pravi hit. Drugi mlin sodi med najboljše mline na svetu. Moke z imenom Petra uporabljajo številni najboljši peki, picopeki in slaščičarji po svetu. S prisotnostjo teh mok se tudi vsesplošna kvaliteta izboljšuje, celo večje pekarne uveljavljajo stare načine peke z naravnim kvasom, ali drožmi, kot jih tudi imenujemo. Brez pravih pripomočkov za pripravo testa ne gre. Seveda ga lahko pripravimo na roke a so nam pripomočki vsekakor nepogrešljivi. Novo v našem programu in za strastne ljubitelje peke so spiralni aparati za gnetenje testa. Tokrat prvič v velikosti za domačo uporabo s kapaciteto že od 1 kg testa. Grilletta je sinonim za tovrstne domače aparate in najboljša izbira za vse, ki ste se lotili peke kruha, pic, testenin, potic in drugega peciva. Aparat omogoča pripravo izjemno visokih hidracij, tudi do 100%.

icon-link Legendarno ročni aparati in pripomočki Marcato za pripravo domačih svežih testenin je stalno prisoten na naših policah FOTO: Arhiv ponudnika

Priprava testenin velja za enega najbolj enostavnih receptov. Pravzaprav rabimo samo posebno moko za testenine, in jajce. Z namenskimi pripomočki so lahko pričaramo izjemne testenine raznovrstnih oblik. Marcatoje legendarni italijanski proizvajalec ročnih aparatov za testenine in vsekakor med vsemi najbolj cenjen, desetletja dolgo nam lahko odlično služi. Ali veste, da je več kot 80% vsega paradižnika na svetu s poreklom iz Kitajske in Indije. Njihova intenzivna proizvodnja ne daje okusa, izrazita je kislost. Za navdušence peke pic ali pripravo avtentičnih testenin te paradižniki vsekakor ne zadovoljujejo še posebno, če ste imeli priložnost preizkusiti paradižnik v katerem so ujeti sončni žarki celotnega s soncem prežetega poletja in je dozorelo na vulkanski zemlji polni mineralov. To so vsekakor v svetu najbolj cenjeni paradižniki starih sort Gustarosso.

icon-link Paradižnik San Marzano je starodavna sorta, ki uspeva na mineralni zemlji izpod ognjenika Vezufa, zori počasi, zato so v njem ujeti vsi sončni žarki vročega poletja, velja za kralja vseh paradižnikov. FOTO: Arhiv ponudnika