Načrt o 'dokončnem razpadu Jugoslavije' razburja v BiH in Sloveniji

Po poročanju portala Politicki.ba naj bi iz urada Charlesa Michela slovenskemu premierju odgovorili zgolj to, da so dokument prejeli. Portal navaja, da naj bi se Janez Janša zavzemal za spremembo meja Srbije in Kosova glede na načrt Vučić-Thaci. Šel pa naj bi tudi korak dlje in omenjal možnost odcepitve Republike Srbske od Bosne in Hercegovine, združitev delov Črne gore in Severne Makedonije z Albanijo ter v končnici tudi priključitev zahodne Hercegovine Hrvaški.

"Druga možnost Janševega načrta pa je, da se v BiH oblikujejo tri nacionalne republike. Srbska in hrvaška bi imeli tesne veze z matičnima državama, medtem ko bi bošnjaška republika dobila koridor do mednarodnih voda, ki bi ga varovala zveza Nato,"piše Politicki.ba, ki dodaja, da naj bi Janša že dlje časa zagovarjal koncept velike Srbije in velike Albanije v okviru dokončnega razpada Jugoslavije pod okriljem Evropske unije in Nata.