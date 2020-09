'Govorili bomo o korona generaciji, ki bo imela hude zdravstvene težave'

Meritve so na več kot sto osnovnih šolah izvedli po vrnitvi učencev v šolske klopi v maju in juniju, in sicer analiza vključuje podatke več kot 20.000 otrok od 1. do 9. razreda osnovne šole. Avtorji pa menijo, da daje "dovolj zanesljivo sliko" o trendih sprememb, ki so se zgodile med zadnjimi meritvami aprila 2019 in meritvami, izvedenimi po epidemiji junija 2020.

Po letu 2010 trend navzgor, zdaj šokanten padec

Ena njenih ključnih ugotovitev pa je, da je prišlo do upada gibalne učinkovitosti pri skoraj dveh tretjinah otrok. Splošna gibalna učinkovitost je pri povprečnem slovenskem otroku upadla za več kot 13 odstotkov. Prav tako je analiza pokazala, da je delež otrok z debelostjo narasel bolj kot kadarkoli v zgodovini spremljave. Povečal se je namreč za več kot 20 odstotkov, kar je več od povečanja v celotnem obdobju 2003–2007, v obdobju najhujše krize naraščanja debelosti. Povečanje podkožnega maščevja so beležili pri več kot polovici otrok.

ProfesorGregor Starc meni, da rezultati kažejo, da so ukrepi med epidemijo – zaprtje šol, prepoved organizirane športne vadbe, prepoved uporabe igrišč in združevanja na javnih prostorih – pustili velike posledice na otrocih. "Rezultati so šokantni, tega nisem pričakoval niti v najhujši nočni mori," je poudaril. Priznava, da so težave pri gibljivosti otrok opažali tudi v 90. letih in tudi kasneje, a po letu 2010 se je stanje izredno izboljšalo, saj se je trend obrnil navzgor. "Čedalje več otrok je bilo gibalno sposobnih."V zadnjem letu so celo deklice dosegle najvišji nivo v zgodovini spremljanja, kar pomeni, da so bile naprednejše od svojih mam, tudi fantje so presegli povprečje. Kot pripoveduje, je 14 odstotkov deklic dosegalo tako dobre rezultate, da bi lahko o njih govorili kot o naslednicah Tine Maze in Ilke Štuhec, a po dvomesečni omejitvi gibanja se je stanje drastično poslabšalo. Največji upad beležijo ravno pri najbolj učinkovitih otrocih, skoraj 80-odstoten. Pri tistih, ki so bili v najboljši kondiciji, je prišlo do največjega dviga podkožnega maščevja.