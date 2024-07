Govorili o 100 hišah na mesec, po letu dni le ena in le zaradi donatorjev

"Mogoče bo potrebnega še nekaj časa." Tako je o popoplavni obnovi dejal predsednik vlade Robert Golob, ki je pred slabim letom dni govoril o 100 montažnih hišah na mesec. Po skoraj letu dni je postavljena le ena, pa še ta zahvaljujoč 41 donatorjem in ne vladi. Ob predaji ključev hiše družini Stropnik pa smo kljub temu videli prihod vladne delegacije in govor premiera, ki sicer ni pojasnil, zakaj je za 343 objektov, ki niso več primerni za bivanje, izdelanih le 130 cenitev. Prav tako ni pojasnil, zakaj vladni seznam za rušenje hiš še ni dokončen. Kaj je torej leto dni počela vlada Roberta Goloba? V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili vladnega koordinatorja za obnove po poplavah Boštjana Šefica.

Da so ob nedavnem požaru na Krasu dokazali, da lahko država učinkoviteje reagira, "če se organiziramo in nakupimo", je ob predaji ključev donirane hiše družini Stropnik, kar je omogočilo 41 donatorjev, dejal predsednik vlade Robert Golob. "Verjamem, da gredo vsi ukrepi, ki jih izvajamo pri popoplavni obnovi, natančno v to smer. A mogoče bo potrebnega še nekaj časa," je ob tem priznal. Eno leto je skoraj mimo, stoji pa le ena hiša. Od dveh družin z območja slovenjgraške občine, ki sta ostali brez strehe nad glavo, je ključe tako prejela če ena družina oz. le del družine. Oče Stanko Stropnik namreč ostaja v hiši, ki zaradi plazenja ni več varna za bivanje.

Hiša stoji izključno zahvaljujoč donatorjem, s podjetjem Pergola, GVIZ KOS1, na čelu, ki so hišo zgradili do prvomajskih praznikov in uredili okolico. Od takrat pa so na občini čakali na odločitev vladne službe, kdo in kdaj se lahko vseli vanjo. Postopek predaje donacije je sicer vse prej kot enostaven. Zemljišče je donirala občina, a ker tega uradno ne more, ga bo prenesla na državo in od države v zameno dobila drugo. Družina Stropnik pa bo državi iz odškodnine, ki jo bo prejela na podlagi opravljene cenitve za prejšnje domovanje, za to zemljišče plačala dobrih 70.000 evrov, kolikor je uradno ocenjeno. V izogib davčnim obremenitvam pa je bil sam objekt prenesen na humanitarno organizacijo. Družine v negotovosti, s seznama za morebitno rušenje po letu dni celo umikajo hiše Vladni seznam za morebitno rušenje uničenih oziroma poškodovanih hiš pa medtem tudi po letu dni še ni dokončan. Pred mesecem dni so denimo v gornjem gradu izvedeli, da so 23 hiš od 27 s seznama odstranili. Podobno tudi v Prevaljah. Ali se bodo selile ali ne, po enem letu še vedno ne vedo niti številne družine v občini Ljubno. "Gre za zelo težke situacije, ki jih morda nekdo od zunaj ne more videti. Za vse nas, ki stiske spremljamo dnevno, pa vemo, da je pomemben čisto vsak dan," je dejal župan občine Ljubno Franjo Naraločnik. Sploh po izrečenih besedah po lanskoletni ujmi, ko je bilo na občinah, da zagotovijo zemljišča za nadomestne gradnje in jih tudi komunalno opremijo. "Država pa bo skupaj s proizvajalci montažnih hiš poskrbela, da se tja postavijo objekti," je osmega avgusta lani dejal premier. Za kar bi po njegovih besedah potrebovali tri mesece.

Še več, Golob je takrat za RTV dejal, da so v kontaktu z največjimi proizvajalci montažnih hiš v Sloveniji, ki imajo kapacitete za sto hiš na mesec. Do danes je izdelanih 130 cenitev za trenutno 343 objektov, predvidenih za rušenje, izdadnih je 73 sklepov, le 16 pogodb pa je odposlanih. Ob polnoči pa so se iztekli še roki za pripombe za desni breg Savinje v občini Braslovče, gre za 50 hiš. Do sedmega avgust pa je še rok za oddajo pritožb za levi breg Savinje, kamor naj bi selili prebivalce iz 116 objektov. Šefic: Vsi bi si želeli, da bi proces tekel hitreje Je vlada ljudi pustila na cedilu? Eno leto je že skoraj okoli, kaj o tem pravi vladni koordinator za obnove po poplavah Boštjan Šefic, ki smo ga gostili v oddaji 24UR ZVEČER? Poudaril je predvsem številne postopke, ki so jim mogli slediti pri procesu nadomestnih gradenj, s katerim so začeli decembra, in pri sprejemu interventnega zakona, ki so ga sprejeli novembra.

