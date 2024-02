'Govorniške vaje namesto resnih pogajanj o prenovi plačnega sistema'

Sindikati so z vlado za široko kvadratno omizje sedli z velikimi pričakovanji, a bili hitro razočarani. Javno finančni okvir, za razliko od okvirja okrog katerega so sedli, naj še zdaleč ne bi bil dovolj širok za hitro in enostavno reformo. "Ti javnofinančni okvirji so takšni, da bi tudi izdatki za plače bili ukalupljeni v fiskalno pravilo, ki bi začelo veljati v prihodnjem letu," pojasnjuje državna sekretarka na ministrstvu za javno upravo Mojca Ramšak Pešec .

In tudi glavnega tajnika Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Branimirja Štrukelj se sprašuje, kaj pomeni višja učinkovitost v šolstvu. "Da damo v en oddelek vrtca še 30 otrok in smo bistveno bolj učinkoviti? Da vsem učiteljem rečemo, naj dajejo petice in smo tako bistveno bolj učinkoviti?"

Sindikatom je vprašanje učinkovitosti uspelo umakniti z mize, vlada pa, kljub obljubi s prejšnjega sestanka, drugih gradiv sploh ni pripravila. "Vlada ni pokazala nobenega predloga. In ne le to, vlada je danes odprla temeljna vprašanja prenove plač v javnem sektorju, ki so bila dogovorjena že pred letom," je kritičen predsednik sindikata Pergam Jakob Počivavšek.

Da so sindikatom želeli ponuditi zgolj razmislek, kje bi lahko iskali kompromis, pa so se zagovarjali z vladne strani. "Na vladni strani nismo sprejeli še nobene odločitve. To je zgolj nabor nekih ukrepov, ki bi lahko ta predlog vlade spravili v javno finančno vzdržnost," pojasnjuje Ramšal Pešceva.

Medtem so sindikati prepričani, da gre za "klasično zavlačevanje". Vlado pa svarijo, da se jim lahko to vrne kot bumerang. A tudi sindikati bodo morali nekje popustiti, vztraja vlada, ki lovi fiskalne okvirje.